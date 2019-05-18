Глава Югры приехала в роддом, чтобы поздравить родителей новорожденных

В Югре во всех родильных домах прошла торжественная выписка новорожденных. Это необычное - теплое и одновременно торжественное - мероприятие состоялось в регионе в рамках большой Семейной недели, которая проходит в эти дни в округе. Новорожденным и родителям в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска особенно повезло: их приехала поздравить лично глава Югры Наталья Комарова.

-Это всегда очень трогательный момент, когда в семье рождается ребенок, - заметила глава региона. - Сегодня мы поздравляем две семьи с первенцами, две - с появлением на свет третьего ребенка и три семьи - с рождением второго ребенка. Рада участвовать в вашем семейном празднике. И рада, что в Югре выполняется поручение президента по поддержке семьи и детства. То, что мы видим вас сейчас с младенцами на руках, - яркое тому подтверждение. Счастья вам и вашим детям! - пожелала всем Наталья Комарова.

Семьям новорожденных вручили подарки - сказки и классические музыкальные произведения в исполнении воспитанников центра искусств для одаренных детей Севера. Музыкальный сборник "Сладких снов, малыш!" был издан в рамках проекта "Сохраним жизнь!" по инициативе правительства Югры. На флеш-носителе - восемь сказок и семь классических музыкальных произведений известных композиторов 17-18 веков.

Автор детских произведений Наталья Пивоварчик представила свои произведения из книги "Сказки медвежонка Степана".

-По своему опыту знаю, что дети любят слушать перед сном сказки. Я сама ждала третьего ребенка, когда работала над этим проектом, - призналась она. Это трогательные истории о дружбе, взаимовыручке, бережном отношении к природе.

В завершение торжества было организовано общее фото родителей и новорожденных с губернатором и волонтерами. Интересно, что старшие братья новорожденных югорчан держали хештег: #РастувЮгре. Отметим, что в своем аккаунте в Инстаграме губернатор округа Наталья Комарова объявила фотоконкурс на лучшие семейные фотографии. В течение года югорчане могут выкладывать в соцсетях "Инстаграм" и "ВКонтакте" семейные фото с хештегом #РастувЮгре. Итоги конкурса будут подведены в конце года общенародным голосованием.

В тему

С 11 по 17 мая в Югре проходит Семейная неделя, приуроченная к Международному дню семьи.

Во всех муниципалитетах организованы мероприятия, в которых принимают участие семьи с детьми. Как сообщила заместитель директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова, семейная неделя началась с презентации детских и семейных экскурсионных программ и туров. В государственной библиотеке Югры был организован проект "Читаем вместе". Во всех образовательных организациях прошли родительские собрания по безопасности детей.

Созданный при уполномоченном по правам ребенка в Югре совет отцов совместно с детским общественным советом привели в порядок детские игровые площадки. В школах прошел единый урок "Семья и Отечество в моей жизни". В муниципалитетах прошли ярмарки вакансий для многодетных родителей и тех, кто воспитывает детей в одиночку, либо у кого дети-инвалиды. Дошкольники и школьники принимают участие в спортивно-игровых эстафетах "Юный спасатель и пожарный".

Завершается неделя серией семейных спортивных мероприятий.