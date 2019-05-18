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18.05.2019 13:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге

Текст: Константин Балагаев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в обращении главы региона к жителям Екатеринбурга, распространенном департаментом информационной политики губернатора.

- Обращаюсь к вам в связи с планами строительства в городе - храма Святой Великомученицы Екатерины. Уверен, что вы все хорошо понимаете, что эта инициатива - абсолютно благое дело. Дань памяти - нашей истории, предкам, традициям. Словом, то, что должно объединять всех нас, - считает Куйвашев.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Однако сейчас в городе обозначились диаметрально противоположные мнения о месте строительства храма. Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной - то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций, мнение всех, без исключения, жителей города и области - одинаково ценно. Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так - храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу - должны решить все вы, жители Екатеринбурга. Повторю, вы знаете, что есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны.

Как отметил губернатор, уже в понедельник и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти опубликуют для обсуждения перечень возможных мест для строительства Храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок.

- Причем этот список не носит исчерпывающий характер, - подчеркнул Куйвашев. - Предлагайте свои варианты - все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом - проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто. Приглашаю всех к активному, конструктивному участию в обсуждении и предстоящем опросе о месте строительства храма Святой Великомученицы Екатерины.

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