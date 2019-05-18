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18.05.2019 18:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

РПЦ выразила сожаление по поводу ситуации вокруг храма в Екатеринбурге

В РПЦ прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг храма в Екатеринбурге. Проявленные в этом конфликте насилие и агрессия вызывают сожаление, заявил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

"Церковь сожалеет о том, что на площадке строительства проявилось насилие. Церковь всегда выступает за мир и согласие в обществе, многое делает для консолидации людей. Церковь готова к диалогу со всеми, в том числе с теми, кто сегодня выступает против", - отметил он в своем Facebook.

Фото: iStock
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Он напомнил, что речь идет не о новом строительстве, а о восстановлении снесенного в 1930 году храма св.Екатерины.

"В данном конкретном случае речь вообще не идет о новом строительстве, а о восстановлении того, что было разрушено безбожниками, - отметил митрополит. - Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих, потребность, высказанная жителями".

По мнению митрополита, восстановление храма никак не может помешать развитию парковой зоны и отдыху горожан.

"Желание иметь красивую парковую зону - это и желание тех, кто выступает за восстановление храма святой Екатерины. Расширение прогулочных и парковых зон, обеспечение горожан широкими возможностями для отдыха, интеллектуальной деятельности, спорта - все это заложено в проекте строительства, - напомнил он.- По завершении строительства площадь для прогулок и отдыха значительно увеличится, будут благоустроены площадки для проведения массовых общегородских мероприятий, увеличится количество зеленых насаждений".

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