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18.05.2019 12:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Екатеринбурге на встрече мэра с защитниками сквера обсудили три вопроса

Текст: Константин Балагаев

Защитники сквера у театра Драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины, встречающиеся с мэром города Александром Высокинским, договорились с главой города обсудить сегодня три вопроса.

Первый: как точнее определить мнение горожан о строительстве в сквере. Второй: надо ли демонтировать установленный в сквере забор, огораживающий стройплошадку. И третий: ревизия действующей в городе системы выяснения мнения горожан при принятии решений о новом строительстве, проведении благоустроительных работ.

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Напомним, провести такую встречу предложил мэр города во время общения с горожанами на месте многодневной акции в сквере у драмтеатра. Он предложил одному из защитников сквера определить 30 участников акции, который обсудят проблему уже в здании мэрии.

Встреча была назначена на 11 часов сегодняшнего дня, но еще вчера вечером выяснилось, что выбрать "делегатов" для общения с главой города очень сложно: оказалось, что у массового протеста нет организаторов, что защитники сквера не согласовывали между собой действия на тот случай, если руководство города предложит им переговоры, а, следовательно, не были сформированы развернутые представления о том, какие шаги по урегулированию конфликта необходимо обсуждать с властью.

Накануне из-за этого даже обсуждалась идея отказаться от назначенной встречи с градоначальником и провести ее позже. Однако протестующие все-таки пришли к мэру. В обсуждении конфликтной ситуации участвуют не 30, а 60 человек.

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