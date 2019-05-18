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18.05.2019 17:16
Рубрика: Культура

Репродукция Пикассо, проданная за 293$, может оказаться подлинником

Текст: Мария Воронова
Фото: news.sky

Коллекционер антиквариата Филип Стейплтон приобрел на распродаже качественную репродукцию полотна Пабло Пикассо "Купальщица, сидящая на берегу моря". Картина обошлась британцу в 293 доллара. Однако эксперты утверждают, что Стейплтон приобрел подлинник Пикассо, и, согласно их оценке, стоимость полотна составляет 955 тысячи долларов. Об этом пишет Sky News.

Фото: AFP
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Вокруг репродукции страсти разгорелись лишь спустя полгода после ее покупки. Дело в том, что Стейплтон решил проверить подлинность картины спустя полгода после сделки. Он обратился к специалисту аукционов Brighton and Hove, который, исследовав полотно, указал на настоящего автора работы и ее настоящую стоимость. По его мнению, картина, оказавшаяся у Стейплтона, может быть ранним черновиком картины 1930 года, которая принадлежит кисти испанского художника, потому что на обороте есть подпись, которая, кажется, сделана много лет назад.

"Мы сняли раму, и на обороте настоящей картины можно увидеть подпись Пикассо, выведенную очень слабым карандашом", - отметила представитель Brighton and Hove Роузи Мэй.

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Предположительно Пикассо создал эту картину между 1915 и 1918 годами, а затем подарил Роланду Пенроузу - британскому художнику и своему другу.

Однако в то же время художник Дэвид Хенти заявил, что он - настоящий автор картины. Он утверждает, что продал эту репродукцию три года назад. Художник в свою очередь настаивает, что аукционный дом не пытался проверить подлинность работы. Об этом пишет The Daily Mail.

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