Репродукция Пикассо, проданная за 293$, может оказаться подлинником

Коллекционер антиквариата Филип Стейплтон приобрел на распродаже качественную репродукцию полотна Пабло Пикассо "Купальщица, сидящая на берегу моря". Картина обошлась британцу в 293 доллара. Однако эксперты утверждают, что Стейплтон приобрел подлинник Пикассо, и, согласно их оценке, стоимость полотна составляет 955 тысячи долларов. Об этом пишет Sky News.

Вокруг репродукции страсти разгорелись лишь спустя полгода после ее покупки. Дело в том, что Стейплтон решил проверить подлинность картины спустя полгода после сделки. Он обратился к специалисту аукционов Brighton and Hove, который, исследовав полотно, указал на настоящего автора работы и ее настоящую стоимость. По его мнению, картина, оказавшаяся у Стейплтона, может быть ранним черновиком картины 1930 года, которая принадлежит кисти испанского художника, потому что на обороте есть подпись, которая, кажется, сделана много лет назад.

"Мы сняли раму, и на обороте настоящей картины можно увидеть подпись Пикассо, выведенную очень слабым карандашом", - отметила представитель Brighton and Hove Роузи Мэй.

Предположительно Пикассо создал эту картину между 1915 и 1918 годами, а затем подарил Роланду Пенроузу - британскому художнику и своему другу.

Однако в то же время художник Дэвид Хенти заявил, что он - настоящий автор картины. Он утверждает, что продал эту репродукцию три года назад. Художник в свою очередь настаивает, что аукционный дом не пытался проверить подлинность работы. Об этом пишет The Daily Mail.