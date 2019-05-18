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Спорт
18.05.2019 16:02
Текст: Данила Жиляев

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В субботу подопечные Ильи Воробьева переиграли команду Латвии со счетом 3:1.

Наша команда изначально представлялась фаворитом этой встречи, но было ясно, что легкой прогулки, как это случилось в матче с итальянцами (10:0), россиянам в этот раз ждать не приходится. И действительно, первый период остался за сборной Латвии - на 11-й минуте Оскар Цибульскис открыл счет.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею Латвия - Россия

Правда, его шайба в итоге оказалась для прибалтийской команды единственной. Уже в дебюте второго игрового отрезка Дмитрий Орлов забросил в ответ, а три минуты спустя Никита Гусев поразил ворота латвийцев, и его гол стал победным. Закрепил преимущество россиян на 33-й минуте Никита Кучеров, выскочив один на один с вратарем сборной Латвии Элвисом Мерзликиным и легко того переиграв - правда, не без помощи рикошета. Латвийский защитник, пытаясь помешать Кучерову, задел клюшкой шайбу уже после броска, и снаряд чуть изменил направление, на что Мерзликин среагировать уже, разумеется, никак не мог.

Счет до конца встречи больше не изменился, хотя событий хватало. В одном из эпизодов Александр Овечкин получил клюшкой по лицу - несколько минут на скамейке врачи колдовали над ним. Но, заработав рассечение под губой, вице-капитан сборной вскоре вернулся на лед.

А под конец второго периода заработал удаление 2+10 Никита Задоров за то, что впечатал в борт Рихарда Букартса. Латвиец не сразу сумел подняться, но потом все же возобновил игру.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Третий период прошел в атаках россиян, правда, больше забросить они так и не смогли. В концовке тренерский штаб сборной Латвии снял с игры вратаря, однако попытки российских хоккеистов забросить в пустые ворота также не увенчались успехом. А когда, стремясь прервать контратаку наших, заработал удаление Увис Балинскис, стало ясно, что для латвийцев игра закончилась. Мерзликин вернулся в ворота, а россияне спокойно довели игру до победы.

Таким образом, на счету нашей команды стало 15 очков из 15 возможных, она уверенно лидирует в группе В. Участие россиян в плей-офф уже не вызывает сомнений, остается лишь вопрос, кто станет нашим соперником. В случае, если подопечные Ильи Воробьева сохранят первое место, то они сыграют с четвертой командой группы А, которой на данный момент является сборная Канады. Впрочем, нельзя забывать, что впереди у сборной России два самых сложных матча на групповом этапе. Завтра в 21:15 по московскому времени они выйдут на лед против Швейцарии, а во вторник 21 мая в это же время начнется матч между командами России и Швеции.