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18.05.2019 03:35
Рубрика: Спорт

Серхио Родригес: Победа над "Реалом" - всегда особенное событие

Текст: Илья Соболев (Витория-Гастейс)

Один из главных творцов победы ЦСКА над "Реалом" в полуфинале "Финала четырех" Евролиги Серхио Родригес рассказал о своей роли в успехе. Напомним, ЦСКА одержал победу со счетом 95:90, а Родригес набрал 23 очка.

Серхио Родригес. Фото: REUTERS/Sergio Perez Серхио Родригес. Фото: REUTERS/Sergio Perez
Серхио Родригес. Фото: REUTERS/Sergio Perez

Серхио Родригес: Победа над мадридским "Реалом" - это всегда особенное событие. В первой половине мы выглядели не лучшим образом, были под давлением. Но мы понимали, как важно для всех, чтобы мы выиграли в этом матче.

Что скажете о болельщиках и их поддержке?

Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Серхио Родригес: Болельщики нам очень помогли. Их было немного, но они были очень громкими. Это нам очень помогло. Мы знаем, что путь сюда не близкий, но они приехали нас поддержать. Здорово, что мы сумели оправдать их ожидания.

Кажется, для ЦСКА Витория становится счастливым местом. За последние десять лет именно здесь армейцы оформляли выход в "Финал четырех" Евролиги, а теперь и вовсе вышли в финал турнира…

Серхио Родригес: Сплюньте (смеется). Для меня это вообще особенное место. Рядом с Виторией живет много моих друзей, я играл здесь ребенком. Сыграть здесь в финале - особенная вещь для меня.

Вы не сразу вышли на паркет, но благодаря вашим действиям ЦСКА сумел прийти в себя после неудачного начала…

Серхио Родригес: Мы выглядели не очень, но я постарался привнести энергию с лавки. Моя задача была ускорить темп нашей игры. В последние шесть-семь минут мы начали играть потрясающе в защите и нападении. Это был наш шанс, и мы им воспользовались.

Вы хорошо знаете лидера "Реала" Серхио Люля по совместным выступлениям за этот клуб. Был момент, когда он промахнулся из-за трехочковой дуги три раза. Что с ним произошло? И можно сказать, что это был момент, когда вы поверили в победу?

Серхио Родригес: Люль, как бы там не было, великолепный игрок. Мы увидели, что у "Реала" уже не получается действовать также легко, как это было поначалу. Мы сумели добавить энергии, и это было важнее всего.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Что скажете о Клайберне, который сегодня отмечал день рождения?

Серхио Родригес: Это удача, когда у тебя в команде есть игрок такого высокого уровня, и он играет в свой день рождения.

Ожидали увидеть в финале "Анадолу"?

Серхио Родригес: Надо понимать, что нам будет противостоять команда, у которой очень много уверенности. В плей-офф они выбили "Барселону", а теперь в "Финале четырех" еще и "Фенербахче". Для нас очень важно остаться такими же сосредоточенными и мотивированными, как сегодня.

Если выиграете Евролигу, побреете бороду?

Серхио Родригес: Нет (смеется).

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