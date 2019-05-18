Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.

Напомним, в одном из спортивных залов Йоханнесбурге, ЮАР, куда Арнольд прибыл в качестве судьи на соревнования по бодибилдингу, на актера было совершено нападение - злоумышленник, имя и мотивы которого пока не названы, подбежал сзади и в прыжке пнул Шварценеггера в спину. После чего упал и был схвачен.

"Спасибо за беспокойство, но волноваться не о чем. Я подумал, что это на меня просто толпа напирает - такое часто бывает. А то, что это меня кто-то ударил, я понял, как и вы, только когда видео посмотрел. Хорошо, что этот придурок не прервал мой Snapchat" (прямую трансляцию в Сети - прим. "РГ-Кинократия"), - только что написал Арни в Twitter.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat. — Arnold (@Schwarzenegger) 18 мая 2019 г.

При этом стоит заметить, что мощный старик бодрится - по ролику видно, что от удара он серьезно отлетел.

Впрочем, по дальнейшим кадрам понятно, что "Австрийский дуб", похоже, действительно не пострадал.