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Видео: неизвестный ударил 71-летнего Арнольда Шварценеггера в Африке

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    18.05.2019, 18:39
Текст:   Олег Усков

Чудовищное видео опубликовано на YouTube-канале World's Strongest Fan. В ролике зафиксировано нападение на 71-летнего американского спортсмена, актера и политика, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Как уточнила газета Independent, инцидент имел место сегодня в Йоханнесбурге, ЮАР, куда Арнольд прибыл в роли судьи на соревнования Arnold Classic Africa: во время общения с поклонниками к стоящему Шварценеггеру сзади подбежал человек и в прыжке ногой ударил актера в спину. После чего сам упал и был скручен.   

В комментариях - негодование, критика общего состояния дел в Южноафриканской Республике и остроты на тему "Терминатора". Некоторые иронизируют, что та еще должна быть доблесть - напасть на семидесятилетнего, да еще со спины.      

Имя атаковавшего и его побудительные мотивы пока не названы.

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