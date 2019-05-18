"Спартак" на выезде обыграл "Крылья Советов"

Московский "Спартак" продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. В матче 29 тура РПЛ "красно-белые" на выезде обыграли "Крылья Советов" 2:1.

В этой игре москвичи остались без капитана Дениса Глушакова, который получил травму на тренировке в пятницу. Также не полетел в Самару Софьян Ханни. Впрочем, оба они, по слухам, летом покинут "Спартак", а главному тренеру Олегу Кононову и без них есть, кого проверить на поле.

Забивали, впрочем, те, от кого болельщики этого ждут прежде всего. Открыл счет Зе Луиш, на 18-й минуте реализовавший пенальти, назначенный за снос Лоренсо Мельгарехо. А в начале второго тайма уже парагваец забил второй мяч в составе гостей. Самарцы сумели отыграться в концовке благодаря голу Тараса Бурлака, но на большее у них сил не хватило.

"Спартак" победил, набрал 49 очков и теперь на балл отстает от идущего на четвертом месте "Краснодара", а также на три очка - от занимающего второе место "Локомотива". Пока что "красно-белые" сохраняют шансы даже на вторую строчку, но для этого должен сойтись ряд условий. Ни "Краснодар", ни "Локомотив" свои матчи 29 тура еще не сыграли, и если они одержат победы, то с Лигой чемпионов "Спартак" может попрощаться.

Кроме того, нельзя забывать, что на пятки наступает ЦСКА, сегодня обыгравший дома "Ахмат" со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти. Армейцы отстают от "Спартака" всего лишь на одно очко. Потому еще многое в первой пятерке может поменяться.

Также сегодня состоялся еще один матч. "Уфа" дома уступила "Оренбургу" 0:2, но пока еще сохраняет шансы на 12-е место, которое избавит команду от необходимости играть стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге на следующий сезон.