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18.05.2019 17:15
Рубрика: В мире

Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Текст: Александр Саможнев

Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании принял решение освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. По сообщениям СМИ, политик уже покинул здание суда в сопровождении адвоката.

Фото: wikipedia.org
Суд постановил арестовать экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении Кочаряна из-под ареста под личное поручительство. Они также выплатили залог в размере порядка двух тысяч долларов и гарантировали, что экс-президент не будет избегать следствия и судебных заседаний, а также проявит надлежащее поведение.

Генпрокуратура Армении 30 апреля опубликовала обвинительное заключение по делу о событиях 1 марта 2008 года. Тогда власти силой разогнали оппозицию, выступавшую против передачи власти Кочаряном Сержу Саргсяну. В числе оппозиционеров был и нынешний президент Армении Никол Пашинян.

Ранее МИД России предостерег Ереван от совершения резких политических маневров. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, армянские власти нарушили обещание не преследовать политически противников. Москва заинтересована в сохранении стабильной Армении.

Между тем генеральная прокуратура Армении намерена обжаловать решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста Роберта Кочаряна.

В мире экс-СССР Армения
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