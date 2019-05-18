The New York Times: США нужна компания Huawei

Вице-президент, член совета директоров Huawei Чэнь Лифан напоминает, что 15 мая президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении чрезвычайного режима, запрещающего продажу и использование продукции компании Huawei в США. Министерство торговли решило, что Huawei должна получить специальную лицензию американского правительства на покупку американских комплектующих и технологий.

Ежегодно Huawei покупает в США товары и услуги на сумму более 1,1 миллиарда долларов, а запрет на продажу оборудования компании, как отмечается в статье, приведет к сокращению 10 тысяч рабочих мест. Huawei - признанный лидер технологий формата 5G. Блокада китайской компании помешает США идти в ногу с прогрессом в сфере распространения формата 5G и нанесет ущерб американской экономике.

В статье подчеркивается, что блокада Huawei не сделает американскую цифровую систему более безопасной. Ответственность за кибербезопасность сетей несут операторы, поставщики оборудования и услуг. В Huawei неоднократно заявляли, что компания не участвует в кибератаках и не действует, исходя из интересов заказчика. Если Белый дом и министерство торговли США действительно стоят на страже кибербезопасности страны, они не должны вводить запреты на деятельность отдельной компании, а создать комплексную систему сдерживания рисков, полагают авторы статьи.