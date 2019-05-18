В 57 городах России проходит диктант на знание технологий

С 18 по 24 мая 2019 года по всей России проходит Digital Диктант, в рамках которого любой желающий может проверить свой уровень цифровой грамотности. Задействовано 67 площадок в 57 городах России. Всего на момент окончания акции количество участников, по предварительным оценкам, составит около 50 тысяч человек.

Диктант состоялся и в офисе "Российской газеты". Для прохождения тестирования гостей попросили принести с собой гаджет (телефон, планшет, ноутбук и др.). Тем, кто пришёл без смартфона, предоставили компьютеры. Примечательно, что в диктанте участвовали и пожилые люди, для которых акция - не просто возможность проверить знания, а шанс узнать важные сведения для повышения собственной безопасности.

В 2018 году число россиян, столкнувшихся с интернет-рисками, составило 74 процента, что превышает общемировой показатель на 66 процентов. Кроме того, число фишинговых атак, использующих именно доверчивость пользователей, в мире за год выросло на 350 процентов.

Директор РОЦИТ - общественной организации, объединяющей активных интернет-пользователей России, Сергей Гребенников отметил, что в 2018 году индекс цифровой грамотности россиян упал на 14,7 процента по сравнению с предыдущим годом - с 5,99 пункта до 4,52 пункта.

Однако дело не в том, что люди стали плохо разбираться в технологиях. Количество информации в интернете стремительно растет, а пользователи остаются прежними. Сергей Гребенников объяснил, что средний показатель индекса цифровой грамотности по стране для рядовых пользователей не дает возможности увидеть личные пробелы в знаниях в сфере цифровых технологий, выявить недостающие компетенции и навыки, а также никак не мотивирует устранить существующие пробелы. Именно поэтому было решено провести такой диктант.

"Нам важно знать индивидуальный индекс цифровой грамотности. Задача Digital Диктанта - прокачать личную цифровую культуру, развить способность защищать себя в сети и повысить уровень цифровых компетенций", - заключил Сергей Гребенников.

На основной площадке проведения диктанта был организован телемост с рядом городов России, участники в которых поделились собственным опытом ошибок в интернете, которые приводили к потере денег или просто омрачали пребывание в сети.

Диктант из 37 вопросов, разработанных для участников разных возрастов, включает в себя несколько направлений знаний. Корреспондент "РГ" в итоге показала нормальный уровень знаний в области технологий. Самым сложным, в частности, оказался блок "цифровые компетенции". Например, там нужно было ответить на вопрос о том, сколько мегабайт или гигабайт должны весить те или иные файлы для успешной отправки или какое расширение должен иметь тот или иной файл. Также непростой оказалась серия вопросов про видеохостинг YouTube: как правильно заливать туда видеоролики, платить за использование, за что могут удалить видео. Затруднения вызвали и вопросы о законодательстве отдельных стран относительно интернета.

В целом же, полезными для основной части населения можно признать блок вопросов про покупки в интернет-магазинах, ориентирование в соцсетях, и поведение в интернете. Отвечая на вопросы диктанта, человек лишний раз может вспомнить о том, что нельзя сообщать данные банковской карты сторонним лицам и отвечать на провокационные сообщения мошенников и так называемых "троллей".