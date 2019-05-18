В Австралии начались выборы в парламент

Сегодня в Австралии проходят выборы нового состава федерального парламента страны, по итогам которого победившая партия сможет сформировать правительство и назначить премьер-министра. Основная борьба развернулась в традиционном ключе - между лейбористами и либералами.

Парламентские участки начали свою работу на Зеленом континенте сегодня в восемь часов утра. По сути, это главные выборы Австралии. Формально главой Австралии считается монарх Великобритании, но на деле все дела решает премьер-министр страны. А вот имя нового главы правительства сможет назвать та партия, которая сегодня получит большинство мандатов в Палате представителей.

Как сообщили в избиркоме Австралии, права голоса имеют 16 с половиной миллионов человек их 25-миллионного населения страны. Они должны выбрать 151 депутата в Палату представителей и 40 из 76 депутатов Сената. Остальные 36 депутатов Сената (верхней палаты парламента) будут избраны до второго ноября.

По словам главы избиркома Зеленого континента Тома Роджерса, нынешняя избирательная кампания стала самой масштабной за всю историю. Следить за порядком и осуществлять рутинные функции помогают более 80 тысяч волонтеров, которые сегодня трудятся на более чем восьми тысячах участках. Не менее 85 избирательных участков открыты за пределами Австралии - в посольствах и консульствах страны за рубежом.

Как стало известно, на 151 место в Палате представителей сегодня претендуют 1056 политиков и общественных деятелей, тогда как за 40 сенаторских кресел сошлись в политической схватке 458 человек. Партия или коалиция, которая получит большинство, то есть не менее 76 мест в Палате представителей, получит право сформировать правительство и назначить нового премьер-министра.

Основная борьба идет между двумя главными силами - либералами, во главе которых стоит действующий премьер Скотт Моррисон, и лейбористами, лидером которых является Билл Шортен. Опросы общественного мнения накануне выборов показывали лидерство лейбористов. Официальный результат будет известен уже к полуночи с субботы на воскресенье.

Среди других политических сил, кто может быть представлен в парламенте Австралии, можно назвать партии "зеленых", "Объединенной Австралии" и "Команду Ника Ксенофона".

Отметим, что законы Австралии предусматривают наказание в виде денежного штрафа для тех, кто откажется проголосовать на выборах.