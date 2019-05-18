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18.05.2019 23:24
Рубрика: Спорт

"Барселона" в нокауте

Текст: Николай Долгополов (Будапешт)
В городе царил ажиотаж. И в нашей гостинице - тоже. Вся она была доверху забита шумными каталонцами, приехавшими поддержать своих девчонок-футболисток. Шум, крики, ночные здравицы в честь будущих чемпионок. Заверения: "Женщины совершат то, что не удалось мужчинам".

И потому толпы опоздавших на стадион "Ференцварош" молодых парней и девушек с флагами клуба и барабанами, чуть не бегом двигались на футбольное ристалище с ужасающе громкими возгласами.

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Французов не было заметно: для них хватило и одного сектора, но гвалт в нем стоял страшенный. Направляясь в выделенную ложу мы столкнулись с одним из самых богатых людей Венгрии Шандором Чаньи - по совместительству вице-президенту ФИФА и УЕФА. Ожидая кого-то, он пожимал руки всяк через парадный VIP входящему. Пожал и мне, а на мое гордое: "Я столько о вас слышал", вдруг осведомился: "Надеюсь в основном хорошего?". И я не стал разочаровывать мультимиллиардера.

Стадион был полон или почти полон. Все ожидали борьбы, которой совсем не получилось. Любимица Будапешта Дженифер Марошан сразу же заколотила гол "Барселоне". И ей, уроженке венгерской столицы, болельщики устроили стоячую овацию. Еще бы: папа- венгерский футболист увез свою дочку в Германию, где худо-бедно играл в разных командах. Дженифер приняла немецкое подданство и выступает за сборную ФРГ. Играет же в "Лионе", выделяясь напором и скоростью.

Тут же произошло нечто из ряда вон выходящая. Лучшая дама-футболист по версии ФИФА, обладатель приза "Золотой мяч"-2018 Ада Хегерберг забила в ворота растерявшейся "Барселоны" три гола подряд. Кого как не ее, завернувшуюся после встречи в родной норвежский флаг, было признать лучшим игроком матча, который был "сделан" ее усилиями уже в первом тайме.

Во втором "Барселона" прибавила. Словно вспомнила, что есть и другая команда - мужская - с этим же славным именем и проигрывать под ноль стыдно. И в самом конце нигерийка Асисат Осхоала, чье лицо от лба до подбородка "украшено" золотистыми железками разного размера, все же забила мяч престижа - 1:4. Нокаут. Француженкам он удался благодаря физической мощи и полному подавлению элегантных, техничных соперниц, сломленных лионским напором.

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
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В этом финале участвовали и мы, россияне. Нет, и "Рязань - ВДВ", и пермская "Звезда" выбыли из борьбы еще на далекой стадии 1/16 финала. Зато судила матч наша Анастасия Пустовойтова. Финал лиги стал для арбитра 38-лет уже 60-й международной встречей. И провела она ее очень уверенно. Пустовойтова известна своими решительными действиями.

Бывший игрок сборной страны удостоилась чести первой из российских женщин провести матч мужских команд. В матче молодежек ЦСКА и "Локомотива" она показала пять желтых карточек. А игрока армейцев, выразившего недовольство такими решениями в нецензурной форме, удалила с поля. Вскоре Анастасии Пустовойтовой предстоит показать себя и на чемпионате мира среди женских команд во Франции.

Мы уходили со стадиона в хорошем настроении. Вдруг наш vip-подъезд перекрыли. Это уходил со стадиона премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тоже болельщик. Между прочим, его сын играл в Академии Ференца Пушкаша и даже провел один матч за основную команду.

Мнение

Лаура Джордж провела 188 матчей за сборную Франции. Дважды выигрывала Кубок Лиги чемпионов в составе того же "Лиона". Сейчас она - генеральный секретарь Федерации футбола свой страны и официальный представитель ФИФА и УЕФА.

- Лаура, удивились, увидев полный стадион?

- Ничуть. Женский футбол на новой стадии развития. Он уже "не во вчера", а в "самом настоящем сегодня".

 - Франция принимает чемпионат мира по футболу среди женщин. Волнуетесь?

- Слегка. Мы два года к нему готовились, и все успели. Теперь в июне весь мировой футбол будет окрашен в женские цвета.

- А чем в футболе женские цвета отличаются от мужских оттенков?

- Главное отличие - в непредсказуемости. Это и черта женского характера.

- Вас не удивил результат матча? Все-таки 4:1 на нейтральном поле в финале Лиги чемпионов многовато.

- Я ответила на этот вопрос. Мы уже говорили о женской непредсказуемости.

Спорт Футбол Лига Европы Блокнот Долгополова
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