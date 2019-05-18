В Республике Сербской прошли Дни Нижегородской области

В середине мая жители Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) могли познакомиться с творчеством нижегородских музыкантов и художников, узнать о возможностях получения образования в вузах Нижегородской области и ее туристическом потенциале. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, возглавлявший визит в Баня-Луку делегации из региона, в которую вошли около 100 представителей промышленных и агропредприятий, вузов, учреждений образования и культуры.

Евгений Люлин напомнил, что год назад, в мае 2018 года, было заключено соглашение о сотрудничестве Нижегородской области с Республикой Сербской (РС), подчеркнув при этом, что Дни Нижегородской области стали самым масштабным событием в рамках двустороннего сотрудничества с момента подписания указанного документа.

"В планах - переговоры о расширении экспорта нижегородской продукции в РС, развитии сотрудничества в сферах культуры и образования", - рассказал вице-губернатор.

По данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, за 2018 год экспорт нижегородской продукции в Боснию и Герцеговину вырос на 65 процентов. В его товарной структуре преобладали средства наземного транспорта, органические и химические соединения, стекло и изделия из него.

"Несмотря на рост экспорта из Нижегородской области, в целом товарооборот с Республикой Сербской пока недостаточно высок, потенциал развития сотрудничества очень велик. Речь не только о росте поставок нижегородской продукции, но и о создании совместных предприятий с партнерами из РС, что позволит региональному бизнесу выйти на новые европейские рынки. Развитие бизнеса позволит повысить доходы сотрудников нижегородских предприятий, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные доходы в бюджет", - констатировал Евгений Люлин.

В интервью "Российской газете" премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович обозначал тот факт, что у РС "действительно корректные и хорошие отношения с Российской Федерацией".

"Я хотел бы поблагодарить российское руководство, прежде всего, президента Владимира Путина за поддержку, которая оказывается Республике Сербской все эти годы, - говорил политик. - Хочу также отметить, что я доволен и тем, что Баня-Луку регулярно посещают высокопоставленные делегации из России, к нам приезжают и губернаторы из РФ".

Между тем в беседе с корреспондентом "РГ" и Милорад Додик, председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины, открыто подчеркивал особые дружественные отношения с Россией, сообщал о намерении в июне посетить Петербургский международный экономический форум.

"Я регулярно посещаю этот форум и считаю его одним из ключевых в мире с экономической и политической точек зрения, тем более что мероприятие мирового масштаба проходит под патронажем президента РФ Владимира Путина, - указывал политик. - На ПМЭФ имеется прекрасная возможность ознакомиться с достижениями российской экономики. Поэтому для нас - Республики Сербской важно быть представленными в Санкт-Петербурге. Напомню, что ключевые договоры с Российской Федерацией об участии компаний из РФ в проектах в РС были заключены на ПМЭФ. Для нас крайне важно возобновить переговоры о возможном подключении республики к проекту "Турецкий поток".