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18.05.2019 10:04
Рубрика: В мире

В США могут изменить инструкции спецслужб после расследования Мюллера

Текст: Александр Саможнев

Изучение деталей расследования спецпрокурора Роберта Мюллера может привести к изменению инструкций, которые спецслужбы обязаны соблюдать при ведении слежки за сотрудниками предвыборных штабов кандидатов в президенты США, заявил министр юстиции, генеральный прокурор Уильям Барр в интервью газете The Wall Street Journal.

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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По его словам, для слежки за американскими гражданами были использованы властные полномочия. При этом генпрокурор сослался на обращение ФБР в суд в  июле 2016 года для получения ордера на контроль переписки Картера Пейджа, который в то время являлся советником предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа.

Между тем Барр оправдал действия спецслужб, полагая, что власти должны были принять меры для предотвращения возможного  вмешательства в американские выборы. "Но нам не менее важно и гарантировать, что государство не злоупотребило своими полномочиями с целью склонить чашу весов правосудия в ту или другую сторону", - подчеркнул, в тоже время, глава Минюста. 

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