В США могут изменить инструкции спецслужб после расследования Мюллера

Изучение деталей расследования спецпрокурора Роберта Мюллера может привести к изменению инструкций, которые спецслужбы обязаны соблюдать при ведении слежки за сотрудниками предвыборных штабов кандидатов в президенты США, заявил министр юстиции, генеральный прокурор Уильям Барр в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, для слежки за американскими гражданами были использованы властные полномочия. При этом генпрокурор сослался на обращение ФБР в суд в июле 2016 года для получения ордера на контроль переписки Картера Пейджа, который в то время являлся советником предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа.

Между тем Барр оправдал действия спецслужб, полагая, что власти должны были принять меры для предотвращения возможного вмешательства в американские выборы. "Но нам не менее важно и гарантировать, что государство не злоупотребило своими полномочиями с целью склонить чашу весов правосудия в ту или другую сторону", - подчеркнул, в тоже время, глава Минюста.