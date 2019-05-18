Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за политической провокации

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку в правительстве, а также с должности председателя Австрийской партии свободы. Политик заявил на пресс-конференции, что стал "жертвой чудовищной политической провокации", сообщает газета Volksblatt.

По словам Штрахе, в июле 2017 года его коллега по партии Йоханн Гуденус организовал по просьбе своего немецкого знакомого встречу в Ибице с гражданкой Латвии, которая якобы располагала капиталами и желала переселиться в Австрию. Она интересовалась, в том числе, поместьем умершего родственника Гуденуса.

Экс вице-канцлер признал, что на встрече, продолжавшейся более шести часов, наговорил под воздействием алкоголя много лишнего. Стараясь выглядеть солидно, рассуждал о новых возможностях для инвестиций, которые откроются после победы "Свободы" на выборах в октябре 2017 года.

При этом Штрахе отметил, что попал в сети "двух подсадных уток", а беседа была тайно записана на видео. В этой связи он будет требовать полного обнародования записи, а не отдельно заготовленной нарезки кадров, и подаст в суд против организаторов нелегальной видеозаписи.

Политик также пояснил, что никогда больше не видел эту даму, а с ее стороны не было пожертвований в фонд партии. Встреча носила сугубо частный характер. Он попросил прощения у коллег по партии и своей жены за "недостойную пьяную историю". "Я точно знаю, что ничего противозаконного не совершал. Мои действия были безответственными и глупыми, это была ошибка", - сокрушался Штрахе.

Деятель партии также подчеркнул, что история со скандальной видеозаписью - это грязная кампания по дезинформации, из-за которой он не хочет ставить под угрозу работу правительства Австрии. В этой связи предложил назначить вместо себя в кабинете министра инфраструктуры Норберта Хофера, который также сменит его на посту председателя партии.

Коллеги Штрахе считают, что босса заманили на встречу, накачали алкоголем и втянули в беседу на противоправные темы. За провокацией стоят спецслужбы, которые и сделали тайную запись мероприятия.

По версии немецких изданий Der Spiegel и Sueddeutsche Zeitung, которые обнародовали видео, Штрахе и его коллега встречались с россиянкой, представившейся племянницей олигарха Аленой Макаровой.