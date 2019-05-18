Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ракетная атака на столицу Сирии Дамаск.

Предполагается, что на кадрах видна работа сирийских комплексов ПВО, отражающих ракетные удары.

Ранее сообщалось, что сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером 17 мая. Отмечается, что воздушные цели приближались к столице страны со стороны Кунейтры с "оккупированных территорий".