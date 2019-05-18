Новости

Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска 11:09
Задержан водитель грузовика, протаранивший маршрутку в Волгограде 11:00
Три человека погибли в аварии под Курском 10:53
Toyota раскритиковала заявления США о вреде национальной безопасности 10:52
В Волгограде сгорел ангар площадью квадратный километр 10:30
Замдиректора районного управления ЖКХ Ростова обвинили в мошенничестве 10:27
Барбашев помог "Сент-Луису" догнать "Сан-Хосе" в серии плей-офф НХЛ 10:21
Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на кампус МГТУ в Калуге 10:20
В Таганроге потушен пожар на складе площадью в квадратный километр 10:17
В США могут изменить инструкции спецслужб после расследования Мюллера 10:04
Москвичей в субботу ожидает июньская погода 09:59
Продажи автомобилей Lada в Европе растут 09:44
В команде Зеленского назвали условие роспуска Верховной Рады 09:36
В США подросток нашел гигантскую челюсть вымершего животного 08:58
Убийца суперкаров: представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем 08:40
За отказ от участия в выборах в Австралии лишат водительских прав 08:29
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист 06:53
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США 06:44
США добавили граждан Мексики в санкционный "список Магнитского" 05:54
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей 05:32
Власти Сирии обменяли девять боевиков на десять мирных граждан 05:18
Венесуэла получит тысячи сухпайков от армии России 04:41
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании 04:16
Экс-агент ЦРУ проведет 20 лет в тюрьме за шпионаж на Китай 02:08
Канада и США пришли к соглашению об отмене пошлин на металлы 01:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
18.05.2019 11:09
Рубрика: В мире

Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ракетная атака на столицу Сирии Дамаск.

Власти Сирии обменяли девять боевиков на десять мирных граждан

Предполагается, что на кадрах видна работа сирийских комплексов ПВО, отражающих ракетные удары.

Ранее сообщалось, что сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером 17 мая. Отмечается, что воздушные цели приближались к столице страны со стороны Кунейтры с "оккупированных территорий".

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска
Россия примет участие в июньском заседании ПАСЕ на равных правах
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена
В Москве задержана мать, оставившая в поликлинике своего ребенка