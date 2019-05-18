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18.05.2019 14:56
Рубрика: Власть

Володин предположил, что у Зеленского начинается деменция

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Ранее верой в это Зеленский поделился в Facebook. "Пусть долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе", - сообщил политик. Свое заявление он приурочил к "75-й годовщине начала депортации крымских татар", в связи с чем поделился расчетами на то, что Киев якобы "освободит родину крымских татар от оккупации".

Вячеслав Володин отреагировал в той же соцсети.

- Могу объяснить заявление Зеленского тем, что, возможно, оно связано с начинающимся заболеванием деменцией, - иронично заметил спикер. - Понятно, что нагрузка на его плечи легла огромная и ответственность большая, но знать историю и географию собственной страны необходимо.

Володин напомнил, что в 2014 году многонациональный народ Крыма "путем прямого волеизъявления принял решение и освободился от оккупантов и воссоединился с Россией, в составе которой находился на протяжении нескольких веков".

Председатель нижней палаты подчеркнул, что президент Украины "должен знать хорошо историю и события, которые происходили в Украине пять лет назад". Без этого, по его оценке, невозможно развитие отношений, основанных на дружбе и доверительном сотрудничестве.

- Также надо знать географию, - отметил Володин. - У Украины самая протяженная граница с Российской Федерацией, экономика Украины интегрирована с РФ.

Он подчеркнул, что у стран есть общая история, культура и, "как бы кому не хотелось" - язык, на котором хотят говорить большинство жителей Украины.

Политик также напомнил, что после вхождения в состав Российской Федерации решением президента РФ в Крыму были провозглашены три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

Фото: AP
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- Этого права жители были лишены, когда неправомерным партийным решением Крым был передан Украине, - подчеркнул Володин.

- И если говорить о национальном составе Крыма, то он многонационален, здесь проживают русские, украинцы, крымские татары, белорусы, поляки, немцы, болгары, греки, - добавил парламентарий.

Владимир Зеленский, призвал он, должен понимать, что "если начинать работу в своей новой должности с подобных заявлений, то можно закончить свое правление также бесславно, как и Порошенко".

- По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь - "от мертвого осла уши вы получите", а не Крым", - резюмировал председатель ГД.

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