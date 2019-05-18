Задержан сожитель женщины, оставившей дочку в московской поликлинике

Сожителя женщины, оставившей свою двухлетнюю дочь в поликлинике, задержали в Москве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Напомним, что накануне женщина, у которой на лице была медицинская маска, оставила маленькую девочку в одной из поликлиник столицы. Вскоре девочку опознали родственники, посмотревшие сюжет о ней по телевизору. После этого полиция установила личность матери ребенка и задержала ее.

По данным следователей, решение оставить ребенка 21-летняя женщина приняла совместно со своим 27-летним сожителем. "16 мая 2019 года реализуя свой преступный умысел совместно с сожителем, обманным путем забрали девочку от родственницы и отвезли ее в поликлинику на севере Москвы", - сказано в сообщении на сайте СК. После этого мать оставила девочку одну, вышла из здания поликлиники и уехала домой.

Двухлетняя девочка в настоящий момент находится в медицинском учреждение под наблюдением врачей.

