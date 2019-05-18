"Желтые жилеты" в Париже потребовали отставки Макрона

Сложившаяся за последнее время тенденция подтвердилась: субботние акции "желтых жилетов" собирают все меньше участников. В эту субботу на улицы и площади французских городов вышли 15 с половиной тысяч человек.

Их было 18600 в предыдущий субботник, и примерно столько же две недели тому назад. В Париже несколько сотен протестующих хотели по утру явиться на Елисейские поля к Триумфальной арке, но передумали: вот уже два месяца, как главная магистраль столицы, а также прилегающие к ней кварталы объявлены запретной зоной, где какие-либо манифестации запрещены.

Поэтому во избежание неприятностей "жилеты" свои планы изменили, и под присмотром полиции отправились на север Парижа, откуда промаршировали до площади Республики. Там их во второй половине дня ждали единомышленники, а также присоединившиеся к ним "зеленые" с тем, чтобы заявить протест против использования в сельском хозяйстве химических гербицидов, опасных для здоровья при интенсивном применении.

Главным "желтым актом" в Париже стал многочасовой марш чуть более тысячи человек от небоскреба нефтяного концерна "Тоталь", что в деловом квартале Дефанс на западе столицы, через весь город до базилики Сакре-Кёр на Монмартре. Манифестанты протестовали против роста цен на горючее, которые за последнюю пару месяцев выросли от трех до пяти процентов. При этом "жилеты" по сложившейся традиции то и дело выкрикивали лозунги, требуя отставки Эмманюэля Макрона и называя его "президентом богачей". У подножья Сакре-Кёр демонстранты устроили митинг, а после без каких-либо инцидентов отправились восвояси.

Куда горячее было в Реймсе в ста с лишним километрах к северу от Парижа. Свыше тысячи человек приняли участие в манифестации, о которой заранее не оповестили местные власти. Народ там собрался решительный и спустя некоторое время после начала шествия начались стычки с полицией. В ответ на булыжники и петарды, стражи порядка пустили в ход спецружья, стреляющие резиновыми пулями, а также гранаты со слезоточивым газом. Несколько витрин магазинов и банковских отделений были разбиты. 11 человек были арестованы и доставлены в местный полицейский участок. Примерно такая же картина наблюдалась и в Нанси, что на реке Мозель в регионе Лотарингия. Тамошняя мобилизация "желтых жилетов", а их было не менее двух тысяч, проходила под знаком неприятия ЕС.

Манифестанты заявили, что отказываются участвовать в предстоящих выборах в Европарламент и призвали соотечественников последовать их примеру. Более того они также с одного муниципального здания синий флаг Евросоюза, а на его место водрузили свое "желтожилетное". После этого вмешалась полиция, и лишь под вечер обстановка в городе вернулась в нормальное русло. Акции участников протестного движения состоялись также в Лионе, Тулузе, Бордо и в ряде других городов страны.