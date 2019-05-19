17 человек пострадали при взрыве в Египте

Минимум 17 человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего неподалеку от Нового национального музея Египта, расположенного возле Великих пирамид Гизы на окраине Каира. Данных о погибших на момент подписания номера не было.

По словам свидетелей, бомба сработала в тот момент, когда автобус с 25 туристами из Южно-Африканской Республики проезжал мимо забора, окружающего музей (его строительство еще не завершено, и полностью для публики он откроется только в 2020 году). От взрыва также пострадал легковой автомобиль с четырьмя пассажирами. Предполагается, что сработало самодельное взрывное устройство.

На момент подписания номера ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку, однако местные СМИ утверждают, что за нападением стоит запрещенная в России террористическая организация ДАИШ. В российском посольстве в Каире сообщили, что граждане РФ среди пострадавших нет. Этот теракт стал уже вторым в Египте за полгода. В декабре 2018 года от взрыва бомбы погибли три туриста из Вьетнама и сопровождавший их гид.