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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

"Алиса" представит новый сингл на концертах в Москве и Петербурге
Текст: Илья Чекинев
Культовая питерская группа обновит программу, японцы исполнят музыку, о которой невозможно сказать, ужасна она или прекрасна, тревожный саундтрек начала века разбавит беспечный мелодизм 60-х, а "король инструментов" предстанет в интерьерах русской усадьбы.

Кто играет: Группа "Алиса".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Концерты "Алисы" из серии "Наш-ваш выбор" уже вошли в историю отечественной рок-музыки. Недавно стал известен выбор "алисоманов" для двух очередных шоу и объявлены некоторые раритеты, включенные в программу самой группой. Но главная интрига в другом. Нынешние выступления пройдут вскоре после выхода нового сингла "Пуля", поклонникам дается время, чтобы выучить слова, а ярость и энергия Кинчева и его музыкантов сделают каждый из майских концертов настоящим событием.

Где, когда, сколько: Клуб "Космонавт" (Санкт-Петербург); 24 мая; 4 000  - 17 000 руб.; ДК им. Горбунова (Москва); 30 мая; 3 000 - 10 000 руб.

Кто играет: Merzbow.

Что играет: Нойз.

Почему идти: Издаваемые Merzbow синтезаторные лязги и скрежеты вызывают у неподготовленного слушателя оторопь и кажутся невыносимыми, но если сделать над собой усилие и вслушаться в этот электронный шум, то можно обнаружить, что он составлен из нескольких звуковых слоев, и в каждом из этих слоев происходит множество интереснейших звукособытий. Было бы желание их услышать - и кто знает, чем это обернется: от ненависти до любви один шаг.

Где, когда, сколько: Клуб Station Hall; 25 мая; 2000 - 3 500 руб.

Кто играет: Мидори Такада.

Что играет: Электроника, этника, минимализм.

Почему идти: Когда-то Брайан Ино задумал стиль эмбиент как бессюжетную музыку, размазанную по бесконечности. Его ярчайшая последовательница Мидори Такада ищет связи между эмбиентом и фольклорными традициями. На своих концертах японская мульти-перкуссионистка исполняет музыку, обладающую огромным внутренним пространством и раскрепощенностью. Экстатические медитации прилагаются. 

Где, когда, сколько: "Цифровое деловое пространство"; 22 мая; 1 500 - 3 500 руб.

Кто играет: Московский государственный симфонический оркестр (дирижер Никола Джулиани).

Что играет: Музыка к фильмам "Сладкая жизнь", "Ночи Кабирии", "Почтальон", "Однажды на Диком Западе" и др.

Почему идти: Проект итальянского дирижера Николы Джулиани свел воедино беспечный мелодизм киномузыки 60-х и надрывный саундтрек П. Масканьи к ретро-фильму "Сатанинская рапсодия". Впервые в России эта немая кинолента (своего рода женская версия "Фауста")  будет показана с субтитрами и живым музыкальным сопровождением. Концерт пройдет при поддержке Итальянского института культуры в Москве.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 21 мая; 800 - 2 300 руб.

Кто играет: Александр Князев, Алексей Шмитов, Алексей Шевченко, Федор Строганов, Елена Привалова-Эпштейн, Жан-Пьер Стайверс, Тигран Майтесян, ансамбль Intrada, капелла "Золотой век" и др.

Что играет: Органная классика, фольклор, джазовые  обработки, произведения современных композиторов.

Почему идти: Среди московских музыкальных фестивалей "Органные вечера в Кусково" выделяется оригинальной идеей - представить "короля инструментов" в интерьерах русской усадьбы. За 10 лет в великолепном дворце выступили десятки органистов (не говоря уже о других инструменталистах и певцах), а побывало на фестивале в общей сложности уже около 40 тысяч зрителей. Столь высокая популярность объяснима: органные концерты - единственная форма классической музыки, которая не пугает начинающих меломанов. А значит, о билетах следует позаботиться заранее.

Где, когда, сколько: Усадьба Кусково; 25 мая - 31 августа; 500 - 2 000 руб.

Культура Музыка Гид-парк РГ-Фото
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