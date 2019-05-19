Американцы через пять лет намерены высадиться на спутник Земли

НАСА выбрало 11 компаний, которые займутся созданием прототипов космических аппаратов для высадки на Луну. Они должны совершить мягкую посадку, доставить тонны различного оборудования и сразу несколько луноходов. Эти аппараты можно заправлять и использовать многократно. На их разработку отведено всего шесть месяцев. Такие жесткие сроки, скорей всего, объясняются недавним поручением президента Трампа уже в 2024 году отправить на Луну двух американских космонавтов. На эту миссию будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда долларов. Свое решение он, как всегда, громко анонсировал: "При моей администрации мы восстанавливаем превосходство НАСА и мы возвращаемся на Луну..."

Надо отметить, что ранее НАСА планировало эту миссию только к 2028 году. Многие эксперты сразу связали поручение Трампа с его желанием украсить свой возможный второй президентский срок историческим событием. Это напоминает ситуацию с Джоном Кеннеди, который в 1961 году поставил задачу высадиться на Луне с расчетом, что это произойдет в конце его второго президентского срока. Словом, Трамп хочет остаться в истории великим президентом.

Через 50 лет человек намерен вернуться на Луну, теперь уже всерьез и надолго

Согласно планам НАСА для полетов к Луне создается трехступенчатая система. Это многоразовая первая ступень, сам космический аппарат, а также ступени для посадки на Луну. Посадочные модули и система дозаправки обойдутся в 8 миллиардов долларов. Еще 12 миллиардов долларов пойдут на запуски ракеты-носителя SLS, космических аппаратов "Орион" и другие миссии. Кстати, сама разработка ракеты SLS и аппарата "Орион" финансируются из других источников.

К пилотируемому полету к Луне готовится и Китай, который намерен осуществить эту миссию в течение ближайших 10 лет. А пока страна последовательно и успешно проводит исследования нашего спутника. Только что пришло сообщение, что на обратной стороне Луны луноход "Юйту-2", который работает в рамках миссии "Чанъэ-4", открыл два вида пород лунной мантии, в существовании которых до сих пор были сомнения.

Что касается России, то наша лунная программа пока не утверждена. Разработана Концепция исследования и освоения Луны, она рассчитана до 2040 года и состоит из трех этапов. На первом (2021-2025 гг.), в частности, будет создан базовый модуль окололунной станции, испытан пилотируемый корабль "Федерация", совершены беспилотные облеты этим кораблем Луны. На втором этапе (2025-2035 гг.) намечены пилотируемые полеты с облетом Луны в 2026 году, а в 2030 году высадка на ее поверхность для создания и размещения первых элементов посещаемой базы. Третий этап (после 2035 года) - завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы.

Напомним, что последняя миссия "Аполлон-17" посетила Луну в 1972 году.