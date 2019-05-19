Американцы через пять лет намерены высадиться на спутник Земли

Новости

Прокуратура Австрии не нашла преступления в деле Штрахе и "россиянки" 20:37
Надаль выиграл турнир в Риме и установил рекорд 20:36
Комитет ОПЕК+ воздержался от рекомендаций странам по нефтедобыче 20:35
"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место 20:28
В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков 20:19
Граждане Швейцарии поддержали ужесточение правил владения оружием 20:13
Один человек погиб, двое ранены в ДТП на магистрали под Петербургом 20:01
Видео: победитель "Евровидения-2019" может быть дисквалифицирован 19:42
Продюсер Рудковская объяснила причины поражения Лазарева на "Евровидении" 19:23
Дина и Арина Аверины выиграли четыре "золота" на чемпионате Европы 18:40
49-летний актер Мэттью Макконахи получил диплом об окончании школы 18:38
В Нижнем Тагиле пожарные спасли жильцов дома из дымовой "ловушки" 18:29
Милорад Додик: "Нет" интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО - моя клятва 17:59
Бизнесмен Макаров прокомментировал скандал с лже-племянницей 17:50
В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения оружием 17:43
Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи 17:36
Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке 17:31
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2" 17:11
Готовимся к лету: подержанные купе и кабриолеты по цене Lada Granta 17:00
В Москве атлет умер после полумарафона 16:59
У вокалистки Spice Girls снова начались серьезные проблемы со зрением 16:34
16 человек пострадали при взрыве в Египте 16:30
У Tesla осталось денег всего на 10 месяцев 16:07
Ростовские спасатели снимутся с Хабенским в фильме-катастрофе о пожарах 15:56
Британцев признали главными мировыми пьяницами 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 20:43
Рубрика: Общество

Объявлена лунная гонка

Американцы через пять лет намерены высадиться на спутник Земли
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
НАСА выбрало 11 компаний, которые займутся созданием прототипов космических аппаратов для высадки на Луну. Они должны совершить мягкую посадку, доставить тонны различного оборудования и сразу несколько луноходов. Эти аппараты можно заправлять и использовать многократно. На их разработку отведено всего шесть месяцев. Такие жесткие сроки, скорей всего, объясняются недавним поручением президента Трампа уже в 2024 году отправить на Луну двух американских космонавтов. На эту миссию будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда долларов. Свое решение он, как всегда, громко анонсировал: "При моей администрации мы восстанавливаем превосходство НАСА и мы возвращаемся на Луну..."

Надо отметить, что ранее НАСА планировало эту миссию только к 2028 году. Многие эксперты сразу связали поручение Трампа с его желанием украсить свой возможный второй президентский срок историческим событием. Это напоминает ситуацию с Джоном Кеннеди, который в 1961 году поставил задачу высадиться на Луне с расчетом, что это произойдет в конце его второго президентского срока. Словом, Трамп хочет остаться в истории великим президентом.

Через 50 лет человек намерен вернуться на Луну, теперь уже всерьез и надолго

Согласно планам НАСА для полетов к Луне создается трехступенчатая система. Это многоразовая первая ступень, сам космический аппарат, а также ступени для посадки на Луну. Посадочные модули и система дозаправки обойдутся в 8 миллиардов долларов. Еще 12 миллиардов долларов пойдут на запуски ракеты-носителя SLS, космических аппаратов "Орион" и другие миссии. Кстати, сама разработка ракеты SLS и аппарата "Орион" финансируются из других источников.

Фото: iStock
Омские ученые предложили провести "мусорную реформу" в космосе

К пилотируемому полету к Луне готовится и Китай, который намерен осуществить эту миссию в течение ближайших 10 лет. А пока страна последовательно и успешно проводит исследования нашего спутника. Только что пришло сообщение, что на обратной стороне Луны луноход "Юйту-2", который работает в рамках миссии "Чанъэ-4", открыл два вида пород лунной мантии, в существовании которых до сих пор были сомнения.

Что касается России, то наша лунная программа пока не утверждена. Разработана Концепция исследования и освоения Луны, она рассчитана до 2040 года и состоит из трех этапов. На первом (2021-2025 гг.), в частности, будет создан базовый модуль окололунной станции, испытан пилотируемый корабль "Федерация", совершены беспилотные облеты этим кораблем Луны. На втором этапе (2025-2035 гг.) намечены пилотируемые полеты с облетом Луны в 2026 году, а в 2030 году высадка на ее поверхность для создания и размещения первых элементов посещаемой базы. Третий этап (после 2035 года) - завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы.

Напомним, что последняя миссия "Аполлон-17" посетила Луну в 1972 году.

Общество Космос В мире США Освоение Луны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2"
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении"
СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит