Американцы через пять лет намерены высадиться на спутник Земли

Надо отметить, что ранее НАСА планировало эту миссию только к 2028 году. Многие эксперты сразу связали поручение Трампа с его желанием украсить свой возможный второй президентский срок историческим событием. Это напоминает ситуацию с Джоном Кеннеди, который в 1961 году поставил задачу высадиться на Луне с расчетом, что это произойдет в конце его второго президентского срока. Словом, Трамп хочет остаться в истории великим президентом.
Согласно планам НАСА для полетов к Луне создается трехступенчатая система. Это многоразовая первая ступень, сам космический аппарат, а также ступени для посадки на Луну. Посадочные модули и система дозаправки обойдутся в 8 миллиардов долларов. Еще 12 миллиардов долларов пойдут на запуски ракеты-носителя SLS, космических аппаратов "Орион" и другие миссии. Кстати, сама разработка ракеты SLS и аппарата "Орион" финансируются из других источников.
К пилотируемому полету к Луне готовится и Китай, который намерен осуществить эту миссию в течение ближайших 10 лет. А пока страна последовательно и успешно проводит исследования нашего спутника. Только что пришло сообщение, что на обратной стороне Луны луноход "Юйту-2", который работает в рамках миссии "Чанъэ-4", открыл два вида пород лунной мантии, в существовании которых до сих пор были сомнения.
Что касается России, то наша лунная программа пока не утверждена. Разработана Концепция исследования и освоения Луны, она рассчитана до 2040 года и состоит из трех этапов. На первом (2021-2025 гг.), в частности, будет создан базовый модуль окололунной станции, испытан пилотируемый корабль "Федерация", совершены беспилотные облеты этим кораблем Луны. На втором этапе (2025-2035 гг.) намечены пилотируемые полеты с облетом Луны в 2026 году, а в 2030 году высадка на ее поверхность для создания и размещения первых элементов посещаемой базы. Третий этап (после 2035 года) - завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы.
Напомним, что последняя миссия "Аполлон-17" посетила Луну в 1972 году.