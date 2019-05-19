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Рубрика: Экономика

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Azur Air отменяет питание пассажиров на рейсах до пяти часов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Авиакомпания Azur Air, которая является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в России, отменяет питание на рейсах продолжительностью менее пяти часов, сообщили в компании.
Фото: iStock
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Пассажирам экономкласса оставят горячие напитки и воду, а в бизнес-классе будут кормить по-прежнему. Изменения вступят в силу с 1 июня. Решение принято исходя из конъюнктуры рынка авиаперевозок, на которую воздействуют несколько факторов. В их числе существенный рост стоимости авиатоплива - минимум на 30 процентов в 2018 году, пояснили в авиакомпании.

На отмену питания повлиял и рост аэропортовых сборов из-за реконструкции терминалов, аэровокзальной инфраструктуры и повышения качества пассажирского сервиса, уточнили в Azur Air. Тем самым в компании рассчитывают сохранить бюджетную перевозку "к лучшим мировым курортам", оставив стоимость услуги на прежнем уровне или даже снизив ее. Предоставление стандартных рационов питания на рейсах длительностью более пяти часов осталось неизменным.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правила авиаперевозок
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