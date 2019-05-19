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Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 21:24
Рубрика: Культура

Как стать миллионером

Банк России представил свою коллекцию публике
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Банк России принял участие в акции "Ночь в музее".
Свыше ста памятных монет, выпущенных Банком России, так или иначе посвящены театру. Это вклад в продвижение русской культуры. Фото: Аркадий Колыбалов Свыше ста памятных монет, выпущенных Банком России, так или иначе посвящены театру. Это вклад в продвижение русской культуры. Фото: Аркадий Колыбалов
Свыше ста памятных монет, выпущенных Банком России, так или иначе посвящены театру. Это вклад в продвижение русской культуры. Фото: Аркадий Колыбалов

Он собрал богатую коллекцию предметов, связанных с историей денежного обращения и банковского дела, у него есть постоянная музейная площадка в комплексе зданий на Неглинной, которую можно посетить в составе организованных групп, экскурсии бесплатны. На выставке показана лишь малая часть коллекций, но и она производит глубокое впечатление, сравнимое с музеем Гознака в Петропавловской крепости. Интерьеры главного здания ЦБ - бывшей Московской конторы Государственного банка Российской империи - сами по себе музей, часть помещений можно осмотреть в дни открытых дверей.

Раньше ветхие банкноты уничтожались паром под высоким давлением, теперь они режутся на мелкие кусочки. В сувенирном брикете - полмиллиона рублей

На выставке Банка России - антикварные сейфы, копилки, машины для пересчета, выявления поддельных и ветхих денежных знаков и, конечно, сами монеты и банкноты разных эпох. В этом году российские бумажные деньги отмечают свое 250-летие, до их появления для крупных операций требовались целые подводы денег. Отечественные монеты в привычном нам виде ровного толстого диска немногим старше - их ввел Петр I по западноевропейскому образцу, и на выставке можно лично убедиться, сколько сил нужно было затратить на чеканку одной простой монеты даже еще к началу XX века. Там же можно понять, какого труда стоило сотрудникам Госбанка (Российской империи, а затем СССР) пересчитывать, проверять, сортировать и упаковывать огромные объемы банкнот и монет, чтобы они снова поступали в обращение. Сейчас в расчетно-кассовых центрах практически все рутинные процессы автоматизированы.

В 1923 году кто-то выиграл 200 миллиардов рублей. Сбор от лотереи поступил в пользу голодающих. Фото: Аркадий Колыбалов.

Детям в "музейную ночь" в Банке России в качестве призов давали по полмиллиона рублей, но в измельченном виде - раньше ветхие банкноты уничтожались паром под высоким давлением, теперь ЦБ режет их на мелкие кусочки, и часть этой массы использует для сувенирных брикетов.

Названа музейная столица России
Культура Арт Музеи и памятники Госфонды и контрольные органы Центральный банк Акция "Ночь в музее"
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