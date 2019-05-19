20 мая исполняется 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака. Писателя, чье влияние на мировую и, в частности, русскую литературу переоценить трудно.

Достаточно сказать, что Ф.М. Достоевский в молодости настолько был увлечен творчеством этого классика французской литературы, что перевел на русский язык его роман "Евгения Гранде". Перевод был опубликован в 1844 году в журнале "Пантеон" без указания имени переводчика, и это была первая публикация Достоевского, тогда еще никому не известного 22-летнего инженер-поручика.

Достоевский так был увлечен прозой Бальзака, что перевел роман "Евгения Гранде"

Интересно, что, когда Федор Достоевский делал свой перевод, Оноре де Бальзак жил в Петербурге, на Миллионной улице в доме Титова. А вообще Россию он посещал чаще всех других французских классиков да и популярен был в России еще при жизни, особенно среди молодых людей, в числе которых был будущий автор "Идиота" и "Братьев Карамазовых".

Бальзак был родом из простых крестьян. Его отец Бернар Франсуа Бальс разбогател на скупке и продаже дворянских земель, которые были конфискованы во время Великой Французской революции. Мать, Анна-Шарлотта-Лаура, была моложе своего супруга и даже пережила своего сына. Она происходила из семьи парижского торговца сукном. Все эти обстоятельства рождения были важны для будущего писателя. Его демократическое происхождение во многом определило его интерес к жизни во всем ее многообразии. Бальзака без всякого преувеличения можно считать отцом и основоположником мирового реализма. Без его великой "Человеческой комедии" не было бы и такого явления мировой литературы, как русский реализм XIX века.

Сам по себе замысел "Человеческой комедии" был грандиозен. Он задумал не просто цикл романов, но, если можно так выразиться, цикл циклов, где каждый из циклов отражал определенный аспект жизни Франции, а значит, и всего человечества, потому что в Франция в это время считалась центром мировой жизни, самой прогрессивной страной мира. Не посетив Париж, невозможно было считать себя просвещенным человеком.

Цикл романов Бальзака предполагал состоять из трех частей: "Этюды о нравах", "Философские этюды" и "Аналитические этюды". Каждая часть, в свою очередь, предполагала свои части, или "сцены": "Сцены частной жизни", "Сцены парижской жизни", "Сцены политической жизни", "Сцены провинциальной жизни", "Сцены военной жизни", "Сцены деревенской жизни". Это только "Этюды о нравах".

В целом замысел Бальзака был настолько грандиозен и настолько же реально невыполним в пределах одной человеческой жизни, а прожил он всего 51 год, что сам по себе является предметом изучения. Почему он замыслил описание человеческого общества, человеческих нравов, политического устройства именно в таких циклах? Сама по себе эта структура не менее интересна, нежели архитектура "Божественной комедии" Данте, и перекличка названий здесь, конечно, очевидна.

По сути, Бальзак задумал сотворить литературный аналог всего человеческого мира во всем его многообразии - социальном, частном, политическом, философском, нравственном. Такой "научный" подход к литературе, не как собственно к творчеству, а как к методу познания мира и человека, представляется довольно странным, но без этого нельзя понять Бальзака с его поистине титаническим замыслом. Еще раз: этот замысел сам по себе есть феномен творческой мысли. Понять его - значит, быть может, понять весь человеческий мир.

С Россией Бальзака связала и семейная жизнь. В 1832 году он заочно познакомился с Эвелиной Ганской, которая вступила с писателем в переписку, не открывая своего имени. Впервые с Эвелиной они встретились в Невшателе, куда она приехала со своим мужем, владельцем обширных поместий на Украине Венцеславом Ганским. Полька по происхождению и русская подданная (дочь сенатора), она стала женой Бальзака незадолго до его смерти, хотя роман их был довольно длительным и начался еще при жизни Ганского.

Начало этого романа само по себе романное. В 1832 году писатель получает анонимное письмо от поклонницы его таланта, которое было подписано "Чужестранка": "Ваша душа прожила века, милостивый государь, а между тем меня уверили, что Вы еще молоды, и мне захотелось познакомиться с Вами... Когда я читала Ваши произведения, сердце мое трепетало; Вы показываете истинное достоинство женщины, любовь для женщины - дар небес, божественная эманация; меня восхищает в Вас восхитительная тонкость души, она-то и позволила Вам угадать душу женщины".

Их роман в письмах длился десять лет.

В 1842 году Венцеслав Ганский умер, однако Эвелина еще долго не выходила замуж за Бальзака, так как хотела передать наследство мужа своей единственной дочери. По законам Российской империи дать разрешение на брак с иностранным подданным и на вывоз за границу родового состояния мог дать только император Николай I. Лишь после передачи состояния своей дочери Эвелина смогла выйти вторично замуж. Вступив в брак с иностранцем до этого, Ганская лишилась бы своего состояния. Еще один аспект "человеческой комедии", Бальзаком, впрочем, так и не описанный.

Бальзак задумал сотворить литературный аналог человеческого мира во всем его многообразии

В 1847-1850 годах Бальзак гостил в поместье Ганской Верховня на Украине, а обвенчались они 2 марта 1850 года в Бердичеве, в костеле Святой Варвары, и после свадьбы уехали в Париж. Сразу же по приезде Бальзак заболел (гангрена, возникшая после случайного ранения ноги об угол кровати) и в том же году скончался. Эвелина ухаживала за мужем до последних его дней.

И это тоже была часть его великой "Человеческой комедии", тоже, увы, не написанная.

Но и того, что успел написать Бальзак, с лихвой хватило бы на сто других писательских жизней. По его романам и повестям, таким как "Шагреневая кожа", "Отец Горио", "Блеск и нищета куртизанок", "Утраченные иллюзии", и многим другим можно изучить человеческое общество в его разнообразии, блеске и нищете, радостях и иллюзиях.