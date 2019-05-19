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19.05.2019 15:40
Рубрика: В мире

Британцев признали главными мировыми пьяницами

Текст: Юрий Ершов

Жители Великобритании чаще других перебирают с алкоголем. Это следует из опроса организации Global Drug Survey, в котором приняли участие более 120 тысяч человек из 36 стран мира, в том числе и 5400 из Великобритании. Результаты исследования опубликовала газета Independent.

Так, опрошенные британцы признались, что, как правило, напиваются раз в неделю. Причем напиваются до такой степени, что нередко вынуждены обращаться за срочной медицинской помощью - на такие проблемы пожаловались 3,7 процента британских респондентов. К слову, по показателю "обращение к врачам по причине алкогольной интоксикации" - в опросе все-таки лидирует Австралия, которая занимает четвертое итоговое место по общему пьянству вслед за Британией, США и Канадой.

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Примечательно, что, несмотря на тяжелое похмелье, британские пьяницы не очень-то сожалеют о своей привычке. По крайней мере, как следует из опроса, только 18,5 процента сожалеют о своем пьянстве, тогда как в среднем по миру совесть мучает 20 процентов опрошенных. Из чего исследователи делают печальный вывод: подавляющее большинство любителей спиртного не собирается отказываться от пагнубной привычки. 

По словам автора опроса профессора Адама Винстока, возможно, пора разработать принципы "безопасного опьянения", которые помогли бы тем, кто употребляет спиртное без меры. Например, Национальная служба здравоохранения Британии уже советует пить не более 14 единиц алкоголя в неделю, то есть девять бокалов вина.

Тем временем, проведенное чуть ранее исследование показало, что потребление алкоголя за последние без мала 30 лет по всему миру выросло на 70 процентов.

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В мире Европа Великобритания
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