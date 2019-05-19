ЦСКА бьется за звание сильнейшего клуба Старого Света

Баскетбольный ЦСКА может стать чемпионом самого престижного клубного турнира Старого Света - Евролиги. Решающий матч, в котором армейцы на "Фернандо Буэса Арене" в испанской Витории встречается с турецким "Анадолу Эфесом".

А до этого подопечные Димитриса Итудиса в полуфинале выбили теперь уже экс-чемпиона турнира мадридский "Реал" - 95:90.

Страна басков, что на севере Испании, все-таки регион специфический. Странно отправляться в Испанию в мае с мыслями о жарком солнце, а по факту оказаться в осеннем Петербурге. Но именно такая погода нынче установилась в Басконии. В день полуфинальных матчей столбик термометра без зазрения совести опустился до плюс девяти. Над городом нависли серые безрадостные тучи, из которых периодически начинал брызгать неприятный дождь. Конечно, это не вина организаторов, но весь уют фан-зон, идеально вписавшихся в пространство старинных городских площадей, был нивелирован капризами погоды. И многочисленные фанаты, приехавшие в Виторию, предпочитали проводить время в теплых барах за дегустацией стаканчика-другого местных сортов вин, коих здесь в избытке, нежели на развлекательных площадках "Финала четырех". Впрочем, если плохая погода - непременное условие выхода московского ЦСКА в финал Евролиги, то, кажется, болельщики армейского клуба готовы потерпеть.

За последние 17 лет баскетбольный клуб ЦСКА добирался до "Финала четырех" Евролиги 16 раз

За последние 17 лет ЦСКА добирался до "Финала четырех" 16 раз. При этом участий непосредственно в финале Евролиги у армейцев всего семь. С Итудисом ЦСКА за предыдущие четыре года сыграл в финале лишь однажды: в 2016 году, когда взял титул. Среди тех, кто неоднократно попадал в квартет сильнейших за взятый промежуток времени, это одно из худших соотношений. Для сравнения: у греческого "Олимпиакоса" пять из шести "Финалов четырех" заканчивались финалом. "Панатинаикос" в финал вышел трижды из пяти попыток. Израильский "Маккаби" шесть раз был в "Финале четырех" и все шесть раз играл в главном матче. Да у того же "Реала" шесть попыток закончились четырьмя участиями в финале.

Нередко в "Финалах четырех" с ЦСКА вдруг происходили метаморфозы, и не в лучшую сторону. Команды, с которыми армейцы уверенно разбирались в регулярке, вдруг оказывались для москвичей непреодолимым препятствием. Вот почему две победы ЦСКА над "Реалом" в этом сезоне мало кто воспринимал всерьез. Больше вспоминали прошлогодний "Финал четырех", где армейцы уступили как раз таки мадридцам.

Перманентные неудачи в полуфиналах неизбежно поставили вопрос, а есть ли у ЦСКА вообще характер для больших матчей. После пятничного полуфинала с "Реалом" сомнений на этот счет остаться не должно. Хотя поначалу счастливой развязки не предвещало ничто. Мадридцы, защищавшие титул, действовали по-чемпионски, пользуясь тем, что соперники, по словам одного из армейцев, Никиты Курбанова, действовали "как будто на первой скорости. Словно притирались друг к другу, присматривались. Какие-то странные промахи были, потери". Это был классический ЦСКА многих "Финалов четырех". Не умеющий цепляться, переламывать себя.

Кажется, в какой-то момент в конечный успех ЦСКА на "Фернандо Буэса Арене" продолжали верить только немногочисленные армейские болельщики, которые не уставали поддерживать команду, даже когда отставание от "Реала" стало двухзначным. Периодически у москвичей проявляли себя отдельные игроки. Сначала вышедший со скамейки Серхио Родригес, потом праздновавший свой 29-й день рождения Уилл Клайберн. Но все это позволяло ЦСКА лишь оставаться на плаву, не более того. А потом слово взял Нандо Де Коло. Преображение француза в миниатюре отразило все то, что происходило в этот вечер с ЦСКА. В первых двух четвертях Де Коло забил лишь четыре очка, причем два из них - с линии штрафных. Зато после большого перерыва Нандо добавил к ним еще 19 и оказался вместе с Родригесом самым результативным игроком встречи.

Нандо стал одним из творцов прорыва ЦСКА в четвертой четверти. К тому моменту москвичи уступали сопернику девять очков. Но "Реалу" этого гандикапа не хватило. Мадридцы задергались и отдали победу.

- Это был удивительный камбек, поздравляю всех своих игроков, - поскрипывал сорванным голосом на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Мы продолжали верить в успех, несмотря на то, что "Реал" контролировал ситуацию практически весь матч. У нас были проблемы с перехватами и подборами, но в последней четверти мы исправили ситуацию и сумели набрать 10-12 очков в важнейшие минуты игры. Мы сохранили самообладание и огромную веру в то, что в баскетболе может случиться все что угодно.

Чтобы понять, сколько сил забрала победа у баскетболистов, нужно было после игры оказаться в раздевалке. Такой тишины не приходилось слышать давно. Особенно удрученным выглядел Андрей Воронцевич, но его можно понять: в этом матче он не провел ни минуты. Жизнерадостен, впрочем, как и всегда, был Серхио Родригес. Испанец и рассказал журналистам, каково это, побеждать "Реал" в "Финале четырех".

Серхио Родригес: Победа над мадридским "Реалом" - это всегда особенное событие. В первой половине мы выглядели не лучшим образом, были под давлением. Но мы понимали, как важно для всех, чтобы мы выиграли в этом матче.

Что скажете о болельщиках и их поддержке?

Серхио Родригес: Болельщики нам очень помогли. Их было немного, но они были очень громкими. Это нам очень помогло. Мы знаем, что путь сюда неблизкий, но они приехали нас поддержать. Здорово, что мы сумели оправдать их ожидания.

Кажется, для ЦСКА Витория становится счастливым местом. За последние 10 лет именно здесь армейцы оформляли выход в "Финал четырех" Евролиги, а теперь и вовсе вышли в финал турнира...

Серхио Родригес: Сплюньте (смеется). Для меня это вообще особенное место. Рядом с Виторией живет много моих друзей, я играл здесь ребенком. Сыграть здесь в финале - особенная вещь для меня.

Вы не сразу вышли на паркет, но благодаря вашим действиям ЦСКА сумел прийти в себя после неудачного начала...

Серхио Родригес: Мы выглядели не очень, но я постарался привнести энергию с лавки. Моя задача была ускорить темп нашей игры. В последние шесть-семь минут мы начали играть потрясающе в защите и нападении. Это был наш шанс, и мы им воспользовались.

Ожидали увидеть в финале "Анадолу"?

Серхио Родригес: Надо понимать, что нам будет противостоять команда, у которой очень много уверенности. В плей-офф они выбили "Барселону", а теперь в "Финале четырех" еще и "Фенербахче". Для нас очень важно остаться такими же сосредоточенными и мотивированными, как сегодня.

Если выиграете Евролигу, побреете бороду?

Серхио Родригес: Нет (хохочет).

Стамбульский "Анадолу", с которым ЦСКА вчера играл в финале, - еще одно живое подтверждение того, что в баскетболе бывает всякое. Еще в прошлом сезоне "Эфес" занял последнее место в регулярном чемпионате Евролиги. Для того чтобы подняться с дна на вершины европейского баскетбола, команде потребовался год.

Полуфинал "Анадолу" с "Фенербахче" официальный сайт Евролиги окрестил встречей мечтателей с мастерами. На "мечтателей" ставил мало кто. А "Фенер" считался главным фаворитом всего "Финала четырех". Но то ли подопечных легендарного Желько Обрадовича подкосили травмы ведущих игроков, то ли еще что - в полуфинале "Фенербахче" отчаянно не хватало энергии. Той самой, которой стамбульцы подавляли любого соперника. А в Витории они почти безропотно уступили землякам - 73:92.