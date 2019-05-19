На Украине оценили в 80 млрд долларов потери от сокращения торговли с РФ

Экономика Украины за последние пять лет потеряла порядка 80 миллиардов долларов из-за сокращения торгового оборота с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский в эфире телеканала "НАШ". По его словам, те предприятия, которые были ориентированы на производство товаров для РФ и других стран СНГ, сейчас простаивают.

На восстановление экономики страны до уровня 2013 года, по мнению парламентария, "понадобится не менее 35 лет". Однако прежде, чем заняться экономическими вопросами, новым властям Украины необходимо покончить с конфликтом в Донбассе. Кроме того, Киеву придется пойти на компромиссы с Москвой. "Это наш сосед и от этого никуда не деться. На протяжении веков он будет нашим соседом. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях - только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит", - заявил Новинский.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились после "майдана" 2014 года и начала войны в Донбассе, были введены взаимные санкции, ограничено транспортное сообщение между двумя странами. О необходимости восстановления отношений периодически заявляли отдельные депутаты Рады, однако при президенте Петре Порошенко подобное представлялось маловероятным. После победы на выборах Владимира Зеленского ситуация может измениться. 20 мая должна состояться церемония его инаугурации.