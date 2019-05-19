Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко

Петр Порошенко, завершающий свою работу в качестве президента Украины, всегда пренебрегал своим внешним видом, за что многим дипломатам было стыдно. Об этом в интервью интернет-изданию "Вести-Украина" заявил экс-глава президентского протокола в 2010-2013 годах Юрий Ладный.

По его словам, за внешний вид первого лица отвечает исключительно сам глава государства. Служба протокола может вмешаться в этот вопрос, только когда президент наносит зарубежный визит, а принимающая сторона организовывает встречу "без галстуков". Лишь в этом случае главе государства может быть рекомендован тот или иной вариант одежды.

"А в повседневной деятельности главы государства протокол не имеет права вмешиваться в такие вопросы. Тем более, что Порошенко не приемлет какую-либо критику или замечания", - отметил экс-чиновник.

При этом Ладный обратил внимание, что Порошенко не был новичком в политике, при президенте Викторе Ющенко он занимал пост секретаря СНБО Украины, при Викторе Януковиче был министром.

"Поэтому должен владеть хотя бы азами делового этикета, иметь пристойный внешний вид - выглаженный деловой костюм, незаношенную рубашку, нестоптанную обувь и носки без дырок", - отметил он, добавив, что "пятый президент этим всегда пренебрегал".

Что касается случая, когда Порошенко и президент США Дональд Трамп встречались в одинаковых красных галстуках, то, по словам Ладного, этот вариант одежды также выбирал сам президент Украины (хотя подобные случаи не редкость из-за ограниченной цветовой гаммы). По словам экс-чиновника, таким образом Порошенко хотел намекнуть на свою близость к Трампу, и поддержку последним киевских властей.

А вот первые леди никогда не могут попасть в подобную ситуацию. Их одинаковый внешний вид будет катастрофой.

"Поэтому вопросы одежды первых леди обязательно должны согласовываться заранее, дабы избежать неприятных конфузов. В частности, когда готовятся визиты президентской пары за границу, протокол всегда заранее обсуждает эти вопросы с принимающей стороной. И у первой леди Украины, таким образом, есть время на подготовку платья, костюма и прочих атрибутов в нужной световой гамме", - отметил Ладный.