Эрдоган заявил о возможности производства С-500 совместно с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов С-500. Об этом турецкий лидер рассказал во время встречи с молодежью в Стамбуле.

По его словам, по С-400 сделка завершена, согласно договору, поставки Анкаре начнутся в июле или даже раньше. Эрдоган подчеркнул, что Россия предложила Турции очень хорошие условия. "После этого речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на телеканал NTV.

Турецкий президент также выразил уверенность, что США выполнят все свои обязательства перед Турцией по программе F-35.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений. Эрдоган не раз заявлял, что Анкара не откажется от приобретения российских комплексов С-400, несмотря на сильное давление западных партнеров.

Американские власти считают, что действия Турции угрожают безопасности НАТО. США не раз заявляли, что могут задержать или отменить процесс продажи Анкаре новейших истребителей F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35.