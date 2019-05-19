"Евровидение" выиграл Дункан Лоуренс из Нидерландов. Сергей Лазарев - 3-й

Накануне финала Сергею Лазареву потребовались крепкие нервы. Огорчаться было от чего: в нашего артиста стали меньше верить букмекеры - еще в четверг они отдавали ему итоговое 3-е место, а с утра пятницы - только довольно обидное 7-е. Да и по числу скачиваний в ITunes Лазарев был уже только седьмым. А этот сервис нередко угадывает победителей, как случилось, например и в 2017 году… Была и еще одна печаль: после вечернего прогона 17 мая в Тель-Авиве проголосовали и журналисты, аккредитованные на "Евровидении". На первое место они поставили Дункана Лоуренса из Нидерландов (как и букмекеры), а Сергея Лазарева опустили еще ниже, чем те - на 8-е (пусть и совсем с небольшим отрывом от Италии и Исландии). Впрочем, это был скорее повод дать волю эмоциям, а затем с новыми силами побороться в финале…

Другая новость, пришедшая за пару часов до старта, была более омрачающей: Европейский вещательный союз отстранил от голосования Беларусь, за нарушение правил. Придрались, как кажется, к ерунде: данные о голосовании белорусского профессионального жюри "утекли" в Интернет раньше положенного срока (в ЕВС посчитали, что это происшествие повлияет на оценки и телезрителей). И вот это опечалило уже всерьез: все предыдущие годы Беларусь стабильно отдавала России 12 баллов. Трудно предположить, как случилось бы на этот раз, но ощущение, что у нас одним махом отобрали высшую оценку, конечно, не покидало. Впрочем, телезрителям из Беларуси голосовать в итоге все-таки разрешили…

Но Сергей Лазарев и виду не подавал, что расстроен. За кулисами он был сдержан, сосредоточен, даже не улыбался. Берег голос и эмоции. Ни с кем из коллег не обсуждал новость о том, что только в день финала Мадонна подписала контракт с организаторами конкурса (изначально шла речь о миллионе долларов за две песни, затем артистка просила уже 1,8). Тогда же стало известно, что помимо давней песни Like A Prayer она споет и одну новую - Future (ее видео в сети появилось в сети накануне). Лазарев уважительно относится к Мадонне, но в вечер финала ему было совсем не до нее. И очевидно он даже не читал мнение о том, что Кончите Вурст (выигравшей "Евровидение" в 2014 году его песня Scream очень понравилась)…

Жеребьевка была благосклонна к нашему артисту. В финале он выступал под 5-м номером, раньше других фаворитов. Участники из Мальты, Албании, Чехии и Германии зрителям и букмекерам особенно не запомнились… Словом, у Сергея Лазарева был отличный повод выделиться и запомниться на фоне менее искушенных коллег, к тому же и с более слабыми песнями.

Зрители встретили нашего артиста аплодисментами, да и спел он достойно. Но в этом финале были и другие сильные конкурсанты.

Впрочем, после голосования профессиональных жюри первых 10 стран Лазарев шел на 1-м месте. Но после того, как проголосовали все 41 страна, оказался в итоге, увы, лишь 9-м. А победителем по мнению профессиональных жюри стал танцующий швед Джон Лундвик, лишь на два балла опередивший романтичную и певучую блондинку Тамару Тодевска из Северной Македонии. На третьем месте был Дункан Лоуренс из Нидерландов.

Но по правилам "Евровидения" затем к оценкам профессиональных жюри добавляли те, что выставили телезрители 41 страны. В соотношении 50 на 50… И снова все поменялось.

После суммирования оценок профессиональных и зрительских жюри итоговая тройка призеров "Евровидения"-2019 стала выглядеть так:

1. Дункан Лоуренс (Нидерланды) - 492 балла

2. Махмуд (Италия) - 465 баллов

3. Сергей Лазарев (Россия) - 369 баллов



Кстати

Теперь следующее "Евровидение" состоится уже в Нидерландах. Его время и место будет определено уже позднее.

Между прочим

На "Евровидении" были вручены и дополнительные награды:

Приз журналистов получил тоже Дункан Лоуренс,

Сами артисты чествовали своей наградой Кейт Миллер-Хайдке из Австралии,

А композиторы вручили свою награду Махмуду из Италии и его соавторам...