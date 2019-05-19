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Рубрика: Власть

Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи

В России с начала 2000-х годов была проделана большая работа по отстранению олигархов от власти. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 24".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Был период, когда олигархи были значительно сильнее правительства. И с начала 2000-х годов, с приходом команды Путина, на мой взгляд, была проделана большая хирургическая работа по их отстранению от власти. Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи", - сообщил Греф.

По его словам, государство должно заниматься своим делом, а предприниматели - своим. Проблемой становится приход олигархов к власти, а также когда государство начинает заниматься предпринимательством, считает Греф.

Власть Работа власти Госуправление
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