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19.05.2019 11:29
Рубрика: Спорт

Головин забил, отдал голевую передачу и спас "Монако" от вылета

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/Eric Gaillard Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Фото: REUTERS/Eric Gaillard

"Монако", за который с нынешнего сезона выступает россиянин Александр Головин, обезопасил себя от прямого вылета из чемпионата Франции.

Произошло это благодаря победе в матче 37-го тура дома над "Амьеном" (2:0). Героем встречи стал Головин, сделавший результативную передачу на Радамеля Фалькао и забивший сам в концовке второго тайма. С 36-ю набранными очками монегаски поднялись на 16-е место в таблице. У идущего на 19-й строчке "Дижона" в активе 31 балл.

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При этом чисто теоретически "Монако" может занять по итогам сезона 18-ю позицию, дающую возможность принять участие в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе. Эту строчку сейчас удерживает "Кан", отстающий от команды Головина на три очка.

Но чтобы "Монако" опустилось в зону "стыков", он должен проиграть в последнем туре на выезде "Ницце", а "Кан" - победить дома "Бордо", причем желательно крупно. По разнице мячей у монегасков большое преимущество над соперником - минус "17" против минус "24".

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