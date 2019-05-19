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19.05.2019 20:13
Рубрика: В мире

Граждане Швейцарии поддержали ужесточение правил владения оружием

Текст: Юрий Когалов

Жители Швейцарии поддержали на референдуме ужесточение правил приобретения оружия, а также принятие нового налогового законодательства, которое должно помочь с поступлением дополнительных средств в пенсионную систему. Как передает телеканал RTS, "за" более строгие правила, касающиеся стрелкового оружия, проголосовали более 60 процентов граждан, пришедших на избирательные участки (при явке 43,34 процента). Аналогичное количество швейцарцев поддержало налоговую реформу.

Фото: iStock
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Примечательно, что лишь в кантоне Тичино граждане высказались против ужесточения правил приобретения стрелкового оружия, во всех остальных частях страны согласились с необходимостью изменений.

Согласно статистике, на каждые 10 жителей Швейцарии приходится по 3 единицы оружия, чаще всего спортивного. Однако многие солдаты также хранят дома свои винтовки.

Несмотря на такую любовь, швейцарцы были вынуждены пересмотреть национальное законодательство. Ведь после принятия Европейским парламентом антитеррористических мер внутренние правила необходимо было привести в соответствие с общеевропейскими., иначе страна могла быть исключена из Шенгенской зоны, а также из Дублинского соглашения, регулирующего вопросы предоставления убежища. По оценкам федеральных властей, все это привело бы к серьезным финансовым тратам в размере миллиардов швейцарских франков в год.

Что касается принятия нового налогового законодательства, призванного обеспечить поступление дополнительных средств в пенсионную систему, то реформа отменяет льготное налогообложение для ряда крупных иностранных фирм, но одновременно ведет к общему снижению налогов.

В мире Европа Швейцария
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