Греф рассказал, когда ставки по ипотеке снизятся до 7-8 процентов

По словам Грефа, до восьми процентов ставки по жилищным кредитам могут снизиться до конца 2020 года. "У меня есть ощущение, что вполне может быть снижена ставка Центрального банка, и ставки по кредитам пойдут вниз. В следующем году - ну, если не в следующем году, то в 2021 году, - мне кажется, что вполне, вполне реально увидеть ставки и восемь процентов, а может быть, даже и ниже", - считает он (цитата по "Интерфаксу").
Банк России прогнозирует, что по итогам 2019 года инфляция составит 4,7-5,2 процента. К четырем процентам годовая инфляция должна вернуться в первой половине 2020 года, рассчитывает ЦБ.
В национальном проекте "Жилье и городская среда" поставлена цель достичь среднего уровня процентной ставки по жилищному кредиту до 7,9 процента в 2024 году. В начале года, по данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,56 процента.
Греф также сообщил в интервью, что Сбербанк до 2020 года расширит сеть присутствия в селах. По его словам, в сельских населенных пунктах можно будет совершать "примерно восемь видов операций", включая переводы, снятие наличных и перечисление средств на счет. Перечень операций будет расширяться год за годом, добавил он.