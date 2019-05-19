Греф рассказал, когда ставки по ипотеке снизятся до 7-8 процентов

Ставки по ипотеке опустятся до 7-8 процентов при инфляции ниже четырех процентов. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия 24".

По словам Грефа, до восьми процентов ставки по жилищным кредитам могут снизиться до конца 2020 года. "У меня есть ощущение, что вполне может быть снижена ставка Центрального банка, и ставки по кредитам пойдут вниз. В следующем году - ну, если не в следующем году, то в 2021 году, - мне кажется, что вполне, вполне реально увидеть ставки и восемь процентов, а может быть, даже и ниже", - считает он (цитата по "Интерфаксу").

Банк России прогнозирует, что по итогам 2019 года инфляция составит 4,7-5,2 процента. К четырем процентам годовая инфляция должна вернуться в первой половине 2020 года, рассчитывает ЦБ.

В национальном проекте "Жилье и городская среда" поставлена цель достичь среднего уровня процентной ставки по жилищному кредиту до 7,9 процента в 2024 году. В начале года, по данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,56 процента.

Греф также сообщил в интервью, что Сбербанк до 2020 года расширит сеть присутствия в селах. По его словам, в сельских населенных пунктах можно будет совершать "примерно восемь видов операций", включая переводы, снятие наличных и перечисление средств на счет. Перечень операций будет расширяться год за годом, добавил он.