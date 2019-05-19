Huawei нанесла ответный удар американским санкциям

Министерство торговли США 16 мая объявило о внесении китайской компании Huawei и 70 связанных с ней компаний в черный список, запретив им закупать запчасти и комплектующие у американских компаний без предварительного одобрения властей, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Руководство Huawei назвало такое решение необоснованным, заявив, что эти ограничения США направлены на сдерживание развития китайских наукоемких компаний и обеспечение монополии США в сфере высоких технологий.

Однако Вашингтон не мог и предположить, что Huawei немедленно приступит к реализации запасного плана, разработанного в последние 10 лет. Это позволит обеспечить стратегическую безопасность большинства видов выпускаемой продукции. В ответ на американский "удар" Huawei дала сильный отпор.

Имея более чем 20-летний опыт успешной работы, компания Huawei ведет бизнес в 170 с лишним странах, предоставляя услуги связи и коммуникации более одной трети населения планеты. Но развитие компании в США потерпело неудачу, там ее обвинили в нанесении угрозы нацбезопасности Штатов. И Huawei не смогла влиться в когорту лидеров американского телекоммуникационного рынка.

Вашингтон также обеспокоен тем, что Huawei лидирует в мире по количеству патентов на технологии 5G. Ведь Штаты давно хотели занять лидирующую позицию по 5G-технологиям, не допуская в эту нишу конкурентов. С этой целью Вашингтон, поставив под залог обеспечение нацбезопасности страны, вводит ограничения и санкции против Huawei во всем мире. И даже пытается уговорить своих союзников последовать такому примеру.

Поступки Вашингтона не только не сделают страну более сильной, но и нанесут удар тем американским компаниям, которые сотрудничают с Huawei. Как следствие, в Америке сократится количество рабочих мест. К примеру, акции американских компаний Qualcomm и Xilinx - главных партнеров Huawei - после объявления Вашингтоном о введении ограничений резко пошли вниз. Кроме того, лидеры европейских стран также заявили о несогласии ввести санкции в отношении Huawei.

Радует то, что на случай блокады со стороны США, у компании Huawei был запасной план работы, и компания проводила долгосрочную подготовку к тому, как "выжить" в подобной ситуации. Запуск альтернативной программы демонстрирует стратегическое видение дальнейшего развития компании, осторожного мышления и настойчивую и тяжелую работу. Боевой дух китайских компаний и китайских предпринимателей способствует тому, что Китай непрерывно повышает уровень технологий.

Китайские компании - это отражение Китая и китайской нации. За 70 лет со дня образования КНР страна не раз подвергалась различным вызовам и блокадам со стороны внешнего мира. От разработки "двух бомб и одного спутника" (разработки в Китае первой атомной бомбы и первой водородной бомбы, а также первого искусственного спутника) для борьбы с ядерным шантажом держав, до преодоления трудностей в разработке чипа для снятия блокады высоких технологий и осуществления процветания страны и повышения уровня жизни народа. Компартия Китая всегда придерживается стратегического мышления "усердно работать, надеяться на лучшее, но всегда быть готовым к худшему". В каждой кризисной ситуации КПК находит новые возможности для развития.

И сейчас Китай, как никогда ранее, близок к цели великого возрождения нации. Однако достижение этой цели, как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, проходит очень нелегко. Со временем реализовать ее будет все труднее. Необходимо предотвращать потенциальные риски и вызовы.

И решительный отпор компании нападкам со стороны США позволил китайскому народу осознать важность стратегического значения "быть осмотрительным", и еще больше укрепил веру в преодоление трудностей и стремление к инновациям. Придерживаясь намеченных целей, старательно делая свое дело, Китай преодолеет любые преграды и выстоит в любых блокадах.