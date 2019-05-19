Италия призвала к отмене антироссийских санкций

Итальянская партия "Лига" постарается убедить европейских союзников в тщетности изоляции России. Об этом заявил представитель партии, министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо во время крупной манифестации в Милане.

По словам политика, Россия является важным партнером и не должна находиться в изоляции. Чентинайо пообещал, что вместе со сторонниками они постараются "убедить остальных в этом, чтобы в итоге все с нами согласились", - цитирует РИА Новости.

"Лига" и ее лидер, вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини, организовали в субботу в Милане крупную манифестацию. В ней приняли участие лидеры и ведущих представители популистских, правых и националистических партий Европы.