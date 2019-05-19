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19.05.2019 23:00
Рубрика: Спорт

"Зенит" теряет кубки

После утраты российского титула ранее непобедимый казанский клуб уступил еще и место на континентальной вершине
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Казанский "Зенит", руководимый Владимиром Алекно, в берлинском финале Лиги чемпионов потерпел поражение от итальянской "Мачераты" - 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).
Казанский "Зенит" провел неудачный сезон и находится на пороге серьезных перемен в составе. Фото: РИА Новости. Казанский "Зенит" провел неудачный сезон и находится на пороге серьезных перемен в составе. Фото: РИА Новости.
Казанский "Зенит" провел неудачный сезон и находится на пороге серьезных перемен в составе. Фото: РИА Новости.

Даже по результатам партий видно, как резко сдала российская команда после выигранного стартового сета. "Мачерата" же резко прибавила в двух ключевых компонентах - на подаче и на блоке. Алекно пытался изменить ход игры целым рядом замен, но тщетно. Ни во втором, ни в третьем, ни в оказавшемся последним четвертом сете шансов как-то "зацепиться" и навязать борьбу соперник не предоставил.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В свете недавнего сенсационного поражения казанцев от кемеровского "Кузбасса" в финальной серии чемпионата России неудача в Берлине уже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. "Зенит" сначала потерял титул победителя Суперлиги, которым владел пять лет подряд, а теперь в Германии расстался и с главным континентальным трофеем после четырех сезонов гегемонии.

Лучшим бомбардиром финала Лиги чемпионов, собравшего на арене "Макс Шмелинг Халле" 9200 зрителей (это аншлаг), стал болгарский диагональный нападающий "Мачераты" Цветан Соколов (17 очков). Львиную долю мячей у итальянского клуба выиграли воспитанники кубинского волейбола - доигровщики Йоанди Леаль (15), Османи Хуанторена (14) и блокирующий Робертланди Симон (9). Самым результативным в "Зените" стал француз Эрвин Нгапет (14). Уже можно смело констатировать, что происшедшая в межсезоне-2018 замена прежнего лидера "Зенита" кубинца с польским паспортом Вильфредо Леона на Нгапета оказалась неравноценной. Казанский клуб сдал свои позиции. Нелишне вспомнить, что в прошлом году в домашнем "Финале четырех" "Зенит" выиграл главный матч у "Мачераты" в пяти партиях и Леон принес команде 33 очка.

Фото: volley.ru
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С изменением формата решающей стадии Лиги чемпионов, где "Финал четырех" заменен на сдвоенный мужской и женский финалы в одном городе, завершилось и полновластие российских команд в главном еврокубке. Начиная с 2012 года усилиями казанцев, "Белогорья" и новосибирского "Локомотива" приз сильнейшему коллективу Старого Света не терял российской прописки. Теперь он после долгого перерыва возвращается в Италию, где находился после побед "Тренто" в трех сезонах подряд (2008/09 - 2010/11). Сейчас "Мачерата" как победитель получила 400 тысяч евро призовых, у казанцев сумма в два раза меньше.

Команда из столицы Татарстана сейчас на пороге серьезных кадровых перемен. Уходит американский доигровщик Мэттью Андерсон, с которым была выиграна масса титулов. С другой стороны, состав "Зенита" усиливается героем минувшего финала болгарином Соколовым. В связи с этим Максим Михайлов уже готов сменить амплуа диагонального нападающего на доигровщика. Скорее всего, завершает карьеру либеро Алексей Вербов, не раз помогавший Алекно в роли играющего тренера.

Подводя итоги еврокубковой кампании, отметим, что из шести трофеев (по три мужских и женских) у России в сезоне 2018/19 выигран только один: белгородское "Белогорье" завоевало третий по значимости на континенте Кубок Вызова.

Спорт Волейбол
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