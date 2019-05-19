Китай призвал США к равноправию в торговых переговорах

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Соединенные Штаты к сдержанности и равноправию в торговых переговорах двух стран. Об этом глава китайского внешнеполитического ведомства заявил во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

Ван И подчеркнул, что недавние действия и заявления США нанесли ущерб Китаю, и Вашингтон "не должен заходить слишком далеко" в торговом диалоге. Глава МИД КНР отметил также, что Пекин как и прежде "готов решать разногласия посредством переговоров, которые должны проходить на условиях равноправия", - цитирует ТАСС, ссылаясь на МИД КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем продолжатся, несмотря на разногласия сторон. По словам главы Белого дома, "разногласия" возникли из-за того, что КНР "на протяжении десятилетий не относилась к США справедливо".

Напомним, США повысили таможенные пошлины в отношении импортируемых из Китая товаров на сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25%. Американская сторона угрожает повысить до 25% и пошлины в отношении других китайских товаров стоимостью 325 миллиардов долларов, пообещав в ближайшее время опубликовать их перечень. С 1 июня КНР вводит ответные пошлины в отношении товаров из США на общую сумму порядка 60 миллиардов долларов.