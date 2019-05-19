Новости

КНДР направила протест в ООН из-за ареста США судна Wise Honest 02:00
СМИ: Страны Персидского залива согласились разместить войска США 01:34
Трое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков в Латакии 00:32
Швейцария - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:02
Родственница Скрипалей не исключила инсценировки в случае с отравлением 00:00
Канцлер Курц объявил о проведении в Австрии досрочных выборов 18.05.2019
Больше ста площадок смогли посетить жители Екатеринбурга 18.05.2019
Во Владимирской области воссоздают родовое поместье семьи Александра Суворова 18.05.2019
Кончите Вурст понравилась песня Сергея Лазарева 18.05.2019
Вышел снятый в Крыму клип Вадима Самойлова из "Агаты Кристи" 18.05.2019
Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом "Евровидения" 18.05.2019
В Сочи из-за сообщения о бомбе эвакуировали аэропорт 18.05.2019
В Республике Сербской прошли Дни Нижегородской области 18.05.2019
Команда Зеленского опровергла существование указа о роспуске рады 18.05.2019
"Бавария" в седьмой раз подряд выиграла Бундеслигу 18.05.2019
Блогеры зашпаклевали вмятину на бампере китайской лапшой 18.05.2019
В Таганроге реконструкторы отразили штурм интервентов 1855 года 18.05.2019
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР 18.05.2019
Видео: неизвестный ударил 71-летнего Арнольда Шварценеггера в Африке 18.05.2019
РПЦ выразила сожаление по поводу ситуации вокруг храма в Екатеринбурге 18.05.2019
Выдвинута теория о новом потенциальном ровеснике динозавров 18.05.2019
Задержан сожитель женщины, оставившей дочку в московской поликлинике 18.05.2019
Большой противолодочный корабль "Североморск" вернулся из похода 18.05.2019
Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи 18.05.2019
В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего подростка 18.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 02:00
Рубрика: В мире

КНДР направила протест в ООН из-за ареста США судна Wise Honest

Фото: Department of Justice via AP Фото: Department of Justice via AP
Фото: Department of Justice via AP

Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором выразил протест в связи с задержанием властями США северокорейского сухогруза Wise Honest.

Абэ заявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном, несмотря на пуски ракет

Об этом в субботу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Арест судна назван незаконным и нарушающим суверенитет действием, пишет ТАСС. В письме говорится о том, что США совершили возмутительный поступок, отбуксировав судно КНДР в Самоа, под предлогом того, что оно нарушило внутреннее законодательство Америки.

По мнению северокорейской стороны, акт лишения КНДР собственности "ясно доказывает, что США являются гангстерской страной, которая не обращает внимания на международное право". Северная Корея призывает генсека ООН принять экстренные меры и доказать справедливость организации, внеся вклад в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, 10 мая стало известно, что Соединенные Штаты арестовали северокорейский сухогруз за нарушение санкционного режима. Американские власти утверждают, что судно Wise Honest использовалось для незаконной транспортировки угля из КНДР, а также доставки в республику тяжелого машинного оборудования. Арест северокорейского грузового судна за нарушение режима санкций произведен впервые.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Международные организации ООН
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран
Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике
Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска