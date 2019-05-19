КНДР направила протест в ООН из-за ареста США судна Wise Honest

Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором выразил протест в связи с задержанием властями США северокорейского сухогруза Wise Honest.

Об этом в субботу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Арест судна назван незаконным и нарушающим суверенитет действием, пишет ТАСС. В письме говорится о том, что США совершили возмутительный поступок, отбуксировав судно КНДР в Самоа, под предлогом того, что оно нарушило внутреннее законодательство Америки.

По мнению северокорейской стороны, акт лишения КНДР собственности "ясно доказывает, что США являются гангстерской страной, которая не обращает внимания на международное право". Северная Корея призывает генсека ООН принять экстренные меры и доказать справедливость организации, внеся вклад в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, 10 мая стало известно, что Соединенные Штаты арестовали северокорейский сухогруз за нарушение санкционного режима. Американские власти утверждают, что судно Wise Honest использовалось для незаконной транспортировки угля из КНДР, а также доставки в республику тяжелого машинного оборудования. Арест северокорейского грузового судна за нарушение режима санкций произведен впервые.