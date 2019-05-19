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19.05.2019 20:35
Рубрика: Экономика

Комитет ОПЕК+ воздержался от рекомендаций странам по нефтедобыче

Текст: Александра Воздвиженская

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания 19 мая в саудовском городе Джидда решил ничего не рекомендовать 24 странам-участницам сделки о регулировании нефтедобычи. Таким образом, вплоть до полноценной встречи всех министров в конце июня условия сделки ОПЕК+ остаются прежними.

Об отсутствии рекомендаций комитета сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата, а позднее подтвердил ТАСС министр нефти Нигерии Ибе Качикву. Он пояснил, что в июне ситуацию на мировых рынках предстоит оценить еще раз, а пока "все поддерживают сокращение добычи сейчас".

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Неназванный собеседник Bloomberg добавил, что никто из комитета не выступил против продления сделки.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ официально входят министры энергетики (или их представители) из России, Саудовской Аравии, Алжира, Кувейта, Ирака, Нигерии, Казахстана, ОАЭ и Венесуэлы, однако на самих заседаниях иногда присутствует и большее число министров.

На этих встречах они оценивают ситуацию на мировом рынке нефти, чтобы определить, нужно ли всем 24 странам-участницам сделки ОПЕК+ сокращать добычу, наращивать ее или удерживать на текущем уровне.

В первой половине этого года страны сокращают производство на 1,2 миллиона баррелей в сутки к уровням октября прошлого года. Решение по второму полугодию будет принято 26 июня на заседании в Вене.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Международные организации ОПЕК Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти
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