Компания Илона Маска SpaceX подала секретный иск к правительству США

Компания SpaceX Илона Маска снова подает в суд на правительство США. Но на этот раз, как передает The Washington Post, бизнесмен-изобретатель хочет, чтобы иск оставался конфиденциальным.

Это необходимо, поскольку в иске содержится "конфиденциальная служебная информация, которая не должна стать публичной". Будут ли иск и другие документы "засекречены", решит федеральный суд (среди прочих, именно он рассматривает претензии к правительству по закупкам и контрактам).

Пока неизвестно, какую программу госзакупок компания пытается оспорить, однако, подчеркивает издание, как раз сейчас ВВС США готовятся к заключению крупных контрактов на космические запуски, ориентировочная стоимость которых - миллиарды долларов. Контракты достанутся двум компаниям, которые Пентагон выберет в следующем году.

Между тем, в прошлом году SpaceX уже упустила контракт на запуск спутников в интересах национальной безопасности. Три ее конкурента - компании United Launch Alliance (ULA), Northrop Grumman и Blue Origin - поделили тогда финансирование от Пентагона (а это более двух миллиардов долларов).

SpaceX в прошлом не раз уже обращалась в суд на правительство из-за госзакупок. Так, в 2014 году компания Илона Маска подала иск после того, как контракт получила ULA (совместное предприятие гигантов Lockheed Martin и Boeing, удерживающих монополию на такие заказы вот уже десять лет). В конце концов, ВВС и SpaceX урегулировали дело, и компания с тех пор выиграла несколько выгодных контрактов. Ранее в этом году она также подала протест в связи с контрактом на 150 миллионов долларов, который NASA выдало ULA за роботизированную миссию к астероидам Юпитера. Два месяца спустя SpaceX отозвала иск, не объяснив такую смену курса.