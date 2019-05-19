Компьютерные игры, в том числе и скачанные и размещенные в интернете, должны будут получить возрастные маркеры - вслед за фильмами или книжной продукцией. Члены Совета Федерации, которые внесли законопроект на эту тему, считают, что предложенная мера обеспечит более высокий уровень информационной безопасности детей. А маркировка послужит дополнительным ориентиром и для родителей в выборе такого рода продукции.

Возрастная маркировка компьютерных игр вряд ли станет панацеей от детской жесткости, но будет ориентиром для родителей. Фото: AP

Авторами законопроекта выступила группа сенаторов во главе с первым зампредом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилой Боковой, которая также возглавляет Временную комиссию СФ по развитию информационного общества. Среди других авторов - зампреды этого комитета Александр Башкин и Елена Мизулина, а также член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.

Подростки, совершившие нападения, увлекались видео- и компьютерными играми в жанре "стрелялок", в которых убийства максимально точно приближены к реальной действительности

"Предлагаемый проект федерального закона подготовлен в связи с повторяющимися случаями совершенных несовершеннолетними демонстративных акций расстрелов, поджогов, взрывов в образовательных учреждениях, в ходе ко­торых погибли дети и взрослые", - говорится в пояснительной записке. При этом, аргументируя необходимость изменений, сенаторы сослались на данные Лиги безопасного интернета, которая с 2011 года изучает российский сегмент Сети на предмет его пагубного влияния на подрастающее поколение.

Согласно этим данным, подростки, совершившие нападения, увлекались видео- и компьютерными играми в жанре ЗD-шутеров (попросту - "стрелялок"), в которых убийства максимально точно приближены к реальной действительности, а виртуальная кровь льется рекой.

Сейчас Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" затрагивает компьютерные игры, но формулировки допускают широкое толкование. Так, онлайн-игры и те игрушки, которые распространяются через интернет в виде приложения для смартфонов или планшетов, не попадают под действие этого документа. Так что цель авторов - конкретизировать законодательство.

"В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется, - пишут авторы документа. - Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия, содержащихся в видео- и компьютерных играх, в том числе тех, в которые играют посредством сети интернет (онлайн-игры)".

Стоит заметить, что законопроект в случае его принятия, очевидно, панацеей не будет - подростку вряд ли продадут не подходящую по возрасту игру на диске, однако, например, скачать желаемую "стрелялку" он вполне сможет сам. Операторы онлайн-игр, распространители приложений для гаджетов технически не смогут организовать контроль возраста игроков.

По мнению законодателей, дети сегодня не защищены от жестоких сцен в компьютерных играх. Фото: Jackf / iStock

Кроме того, вряд ли классификация сможет и стать абсолютным решением проблемы детской жестокости - ее корни, очевидно, гораздо глубже. Но уговорить родителей купить кровавый "шутер" ребенку станет куда сложнее. Ведь игра будет промаркирована, а это станет своего рода ориентиром для родителей . На это указывают и авторы. Основной упор законодатели как раз и делают на вовлечение в процесс контроля пап и мам. Увидев "маркер" на игре или всплывающее окно с возрастным цензом после запуска игры, они по идее должны будут запретить ребенку "брать в руки оружие".

Законопроект предполагает переходный период (его сроки пока не указаны), в течение которого производители игрового контента должны будут произвести экспертизу на предмет возрастного соответствия и затем промаркировать продукцию. Классификация осуществляется владельцами контента самостоятельно, указано в тексте законопроекта.

Ранее сенатор Елена Мизулина уже выступала с инициативой привлекать к ответственности руководство соцсетей и мессенджеров за распространение через их ресурсы информации о жестокости, насилии и экстремизме.

Отметим, что в более широком смысле проблема, связанная с маркировками, поднималась 16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта с участием главы государства. Владимир Путин заявил, что классификация маркируемой информационной продукции должна происходить в соответствии со здравым смыслом, и призвал тщательно разобраться с вопросом маркировок.

Официально

В Роскомнадзоре "Российской газете" сообщили, что контроль за онлайн-играми сегодня не осуществляется и не может осуществляться, поскольку для этого нет необходимой нормативной базы. Примерно такой же ответ "РГ" получила в Роспотребнадзоре.

Прямая речь

Один из авторов законопроекта первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова пояснила "РГ", почему необходимо внести изменения в законодательство.

Что послужило причиной создания законопроекта?

Людмила Бокова: В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия, содержащихся в таких играх, в том числе тех, в которые играют посредством сети интернет. Речь идет об онлайн-играх. Отдельной статьи в федеральном законе, посвященной играм, нет.

Как сейчас происходит регулирование в этой сфере (в частности, какое ведомство этим занимается)? В чем недостатки нынешнего контроля?

Людмила Бокова: Сегодня маркировка компьютерных игр - это добровольная процедура разработчика. Фактически полномочия в данной сфере распределены между минкомсвязью, минпросвещения и минпромторгом, которые проводят консультации для выработки единых подходов к данному вопросу. В частности, в рамках рабочей группы "Безопасное информационное пространство для детей" мы обсуждали этот вопрос с представителями ведомств.

Возрастная маркировка компьютерных игр де-юре существует и сейчас. Что принципиально нового привносит законопроект?

Людмила Бокова: Предлагается Федеральным законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" отдельно выделить такой вид информационной продукции, как видео- и компьютерные игры, включая онлайн-игры. Для данной продукции вводится обязательная возрастная классификация и маркировка.

И вы считаете, что такого рода маркировка будет эффективной? Скажем, даст гарантию того, что ребенок шести лет не будет играть в "стрелялку" 12+?

Людмила Бокова: Здесь необходимо помнить, что маркировка направлена на предупреждение родителей о допустимом возрасте игры. В то же время в розничной торговле могут запросить документы, удостоверяющие личность, при продаже информационной продукции, имеющей возрастные ограничения.

Между тем

Юлия Челышева, доцент Московского городскогопедагогического университета:

- Уже сегодня многие игры продаются с маркировкой 12+, 16+, 18+. Но даже при наличии маркировки ребенок защищен не полностью. Есть друзья, которые могут эту игру в силу своего возраста купить и поделиться с младшим товарищем. Есть соцсети, где все это вообще слабо регламентировано: все можно скачать бесплатно - это практически не контролируется.

Нам пора задуматься, почему в современном социуме у людей есть потребность в играх со сценами насилия. И она увеличивается с каждый годом. Это большая проблема, которая касается детей, начиная с первого класса школы, а иногда, увы, и раньше.

Ребенок подсаживается на игру. Причем происходит это не в школе, а дома. Школа только может, так сказать, поставить "диагноз" - компьютерная и игровая зависимость.

Сегодня у нас появилось целое поколение молодых родителей-игроманов, которые сами с головой уходят в игры, а ребенку остается только копировать поведение самых важных для него взрослых. Это очень опасно. Причем, хочу отметить, часто не спасают даже пароли, которые родители ставят на пульты управления и компьютеры. Они легко считываются детьми, которые могут быть очень внимательны.

Было бы неплохо, чтобы законопроект учитывал ряд особенностей, например, как будет определен порог уровня жестокости игры,как буду определять возраст, для которого тот или иной сюжет игры является нормой или является жестоким. Может быть, стоит задуматься о возможности запрета на продажу игр с определенным содержанием?

Как у них

Практически все продаваемые на прилавках американских и канадских магазинов видеоигры имеют на упаковке рейтинг Entertainment Software Rating Board (ESRB). По набору критериев, таких как упоминание алкоголя или наркотиков, наличие вида крови или откровенных сцен, каждую игру относят к одной из шести возрастных категорий - для дошкольников, без ограничений, для подростков старше 10, 13, 17 и 18 лет. Соответствующая маркировка красуется на упаковке и в рекламных материалах об игре. Для получения рейтинга разработчик направляет материалы об игре экспертам ESRB. За умышленное введение в заблуждение о реальном содержании игры предусмотрен штраф до миллиона долларов и даже отзыв продукта.

Первые попытки регулирования предпринимались еще в 1980-х, а в начале 90-х в конгрессе США прошла серия резонансных слушаний на эту тему. Власти и общественность были встревожены бесконтрольным распространением игр с выраженными сценами насилия и секса. Под этим давлением и угрозой федерального регулирования в 1994 году ассоциация производителей видеоигр самостоятельно сформировала ESRB. Это неправительственная организация, а потому формально в Соединенных Штатах ее рейтинги не носят обязательного характера, а лишь призваны информировать родителей о том, насколько содержание игры подходит их чаду. То есть продажа игры с рейтингом 18+ семилетнему ребенку не считается преступлением с точки зрения закона.

Тем не менее для индустрии видеоигр эта маркировка является де-факто стандартом и пропуском на прилавки магазинов. Найти в продаже игру без нее практически невозможно.

Более того, ключевые производители консолей не станут сертифицировать игру для своей системы, если та не имеет рейтинга ESRB или имеет рейтинг 18+. В абсолютном большинстве магазинов у покупателя попросят удостоверение личности для проверки возраста, если он покупает игру с рейтингом 17+. Согласно статистике, рейтинг общепринят и американским обществом: 85 процентов взрослых знают о значении маркировки, а до 70 процентов учитывают ее при покупке.

Во Франции существует особая маркировка всех компьютерных игр, и неважно приобретены они в специализированных магазинах или взяты на прокат. Причем она полностью соответствует Европейской рейтинговой системе видеоигр - PEGI, запущенной в начале нулевых годов Европейской федерацией интерактивного программного обеспечения. В чем ее смысл? Прежде чем попасть в торговую сеть или оказаться доступной иным способом, игра проходит экспертизу PEGI. По ее результатам компания - производитель игры должна обозначить, во-первых, допустимые возрастные пороги. Во-вторых, снабдить одной или при необходимости несколькими пиктограммами, которые предупреждают о ее содержании. К примеру, есть ли там сцены насилия или секса, нецензурная лексика, имеет ли игра отношение к наркотикам или подталкивает к азартным играм.

С тем, чтобы родители лучше ориентировались в этой области, во Франции действуют официальные сайты, такие как e-Enfance.org, pedagojeux.fr и ряд других, призванные оказывать им помощь. Что касается правового регулирования видеоигр, то на них распространяется закон, запрещающий продавать или предоставлять в ином виде несовершеннолетним информационные носители, где унижается человеческое достоинство, пропагандируется насилие, порнография и прочее непотребство. Нарушителям грозит год тюрьмы и штраф в 15 тысяч евро.