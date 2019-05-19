Кто и как голосовал за Россию на "Евровидении"

Как обычно и случается с представителями нашей страны на этом конкурсе, оценки профессиональных жюри диаметрально отличаются от мнений европейских телезрителей. Так было и на этот раз. Если "профессионалы" из 41 страны дружно опустили Россию только на 9-е место (а 17 стран вообще не дали ни одного балла), то любители, как выяснилось, понимают в музыке намного больше. И они оценили вокальный и артистический талант Сергея Лазарева, а также всю сложность, креативность и художественность его номера намного выше. Благодаря чему Сергей Лазарев поднялся на итоговое 3-е место. Собственно, схожая ситуация была и во время его первого появления на "Евровидении", в 2016-м году…

В итоге, лишь одно профессиональное жюри - Азербайджана - поставило нам 12 баллов.

10 баллов дали: Греция, Мальта, Черногория, Сан-Марино, Кипр;

8 баллов: -

7 баллов: -

6 баллов: Эстония, Румыния, Северная Македония;

5 баллов: Молдова, Нидерланды, Армения;

4 балла: Австрия, Великобритания, Латвия;

3 балла: Дания, Ирландия, Швеция, Швейцария;

2 балла: Хорватия, Испания

1 балл: Литва, Албания;

0 баллов: Португалия, Германия, Сербия, Грузия, Чехия, Польша, Италия, Норвегия, Австрия, Венгрия, Бельгия, Исландия, Латвия, Франция, Финляндия, Словения, Беларусь.

А вот мнения телезрителей и их баллы:

292 балла - Нидерланды;

253 балла - Италия;

244 балла - Россия;

212 балла - Швейцария.

То есть, оценки коренным образом отличаются.

Джон Лундвик, по мнению профессиональных жюри, стал, например, 1-м (в общем, не очень понятно, почему он стоит выше, например, очень талантливого Чингиза из Азербайджана). А по мнению телезрителей - швед лишь 9-й, причем он отстал от Сергея Лазарева сразу почти на 150 баллов…

Схожая история и с Тамарой Тодевска из Северной Македонии: жюри поставило ее на 2-е место! А зрители более справедливо опустили на 12-е…

При этом было явственно заметно, что часто "профессионалы" голосовали именно за соседей. Чаще всего этим отличались жюри стан Балтии, Польши и бывшей Югославии… Зрители в зале Expo Tel-Aviv при этом люто свистели, видя такую необъективность, но ничего поделать не могли.

Да, на "Евровидении" пора многое менять! Cистему оценок, проверку квалификаций и добросовестности "профессиональных жюри". А за такую "местечковость" и блат в оценках, может быть, даже и штрафовать материально…

Хочется верить, что перемены к лучшему произойдут уже на юбилейном, 65-м "Евровидении" в 2020 году.