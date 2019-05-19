Кто и как голосовал за Россию на "Евровидении"

Новости

У Tesla осталось денег всего на 10 месяцев 16:07
Ростовские спасатели снимутся с Хабенским в фильме-катастрофе о пожарах 15:56
Британцев признали главными мировыми пьяницами 15:40
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал "Игры престолов" 15:25
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав 15:20
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении" 15:13
Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин 15:09
Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко 15:00
Фото: Легендарный ЛАЗ мог выпустить очень красивый грузовик 14:15
"Локомотив" не сумел в большинстве обыграть "Урал" 14:12
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка 14:12
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы 14:07
Названа минимальная стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге 14:06
Поступило сообщение о бомбе в театре оперы и балета в Ереване 13:42
В Москве у пенсионерки из Mercedes украли 5 млн рублей 13:01
Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили 13:00
В прямом эфире "Евровидения" дважды показали флаг Палестины 12:55
У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино 12:46
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом 12:37
Беглов поручил увеличить надбавку учителям за классное руководство 12:29
Первый советский морской робот покажут в музее батискафов в Кроштадте 12:25
Под Тверью пьяный водитель сжег свое авто после ДТП 12:22
Серебряного "Джона Сноу" из Якутии передадут автору "Игры престолов" 12:06
Аномальная жара в Башкирии сменилась снегом и градом 12:00
Пригожин назвал Сергея Лазарева "машиной" после финала "Евровидения" 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 15:35
Рубрика: Культура

Кто и как голосовал за Россию на "Евровидении"

Текст: Александр Алексеев
Как обычно и случается с представителями нашей страны на этом конкурсе, оценки профессиональных жюри диаметрально отличаются от мнений европейских телезрителей. Так было и на этот раз. Если "профессионалы" из 41 страны дружно опустили Россию только на 9-е место (а 17 стран вообще не дали ни одного балла), то любители, как выяснилось, понимают в музыке намного больше. И они оценили вокальный и артистический талант Сергея Лазарева, а также всю сложность, креативность и художественность его номера намного выше. Благодаря чему Сергей Лазарев поднялся на итоговое 3-е место. Собственно, схожая ситуация была и во время его первого появления на "Евровидении", в 2016-м году…

В итоге, лишь одно профессиональное жюри - Азербайджана - поставило нам 12 баллов.

10 баллов дали: Греция, Мальта, Черногория, Сан-Марино, Кипр;

Фото: Иван Руднев/ РИА Новости
Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом "Евровидения"

8 баллов: -

7 баллов: -

6 баллов: Эстония, Румыния, Северная Македония;

5 баллов: Молдова, Нидерланды, Армения;

4 балла: Австрия, Великобритания, Латвия;

3 балла: Дания, Ирландия, Швеция, Швейцария;

2 балла: Хорватия, Испания

1 балл: Литва, Албания;

0 баллов: Португалия, Германия, Сербия, Грузия, Чехия, Польша, Италия, Норвегия, Австрия, Венгрия, Бельгия, Исландия, Латвия, Франция, Финляндия, Словения, Беларусь.

А вот мнения телезрителей и их баллы:

292 балла - Нидерланды;

253 балла - Италия;

244 балла - Россия;

212 балла - Швейцария.

То есть, оценки коренным образом отличаются.

Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении"

Джон Лундвик, по мнению профессиональных жюри, стал, например, 1-м (в общем, не очень понятно, почему он стоит выше, например, очень талантливого Чингиза из Азербайджана). А по мнению телезрителей - швед лишь 9-й, причем он отстал от Сергея Лазарева сразу почти на 150 баллов…

Схожая история и с Тамарой Тодевска из Северной Македонии: жюри поставило ее на 2-е место! А зрители более справедливо опустили на 12-е…

При этом было явственно заметно, что часто "профессионалы" голосовали именно за соседей. Чаще всего этим отличались жюри стан Балтии, Польши и бывшей Югославии… Зрители в зале Expo Tel-Aviv при этом люто свистели, видя такую необъективность, но ничего поделать не могли.

Да, на "Евровидении" пора многое менять! Cистему оценок, проверку квалификаций и добросовестности "профессиональных жюри". А за такую "местечковость" и блат в оценках, может быть, даже и штрафовать материально…

Хочется верить, что перемены к лучшему произойдут уже на юбилейном, 65-м "Евровидении" в 2020 году.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019 Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении"
СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит
На Украине оценили в 80 млрд долларов потери от сокращения торговли с РФ
Эрдоган заявил о возможности производства С-500 совместно с РФ