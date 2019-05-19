Кто помирит Мадуро с Гуайдо

Просочившаяся в СМИ информация о том, что стороны венесуэльского кризиса пытаются установить контакты при посредничестве Норвегии, получила подтверждение. Официальный Осло заявил, что участвует в попытке наладить диалоговый формат между правительством Николаса Мадуро и оппозицией во главе с председателем Нацассамблеи республики Хуаном Гуайдо.

"Норвегия информирует о том, что на стадии исследования новых возможностей в переговорах вступила в контакт с представителями центральных политических деятелей Венесуэлы, чтобы оказать поддержку в поиске решения по урегулированию ситуации в стране", - сообщил норвежский МИД в официальном заявлении.

Информацию о контактах в Норвегии подтвердил и законный глава Венесуэлы Николас Мадуро.

"На территории Норвегии начались переговоры, которые позволят нам достичь мира, взаимопонимания", - приводит слова Мадуро его пресс-служба на официальной странице в Twitter.

А вот его политический соперник Гуайдо был намного осторожнее. Он сказал, что речь идет не о переговорах, а лишь о попытке начать диалог.

"Это не переговоры ни в коем виде. Это усилия Норвегии выступить в качестве посредника, длящиеся многие месяцы. Нет никакой разницы между этой встречей в Норвегии и другими. Это намерение одной из стран, подобные намерениям Контактной группы, Группы Лимы, Канады и других стран выступить в качестве посредника в разрешении кризиса. Это еще одна инициатива страны, которая хочет сотрудничать", - заявил Гуайдо.

О каких-либо договоренностях пока говорить, конечно, не приходится. Слишком много точек преткновения в отношениях противоборствующих сторон. Но важно другое - похоже, идея о безальтернативности диалога как единственного способа разрешения кризиса в Боливарианской Республике, выходит на первый план. Даже поддерживающие Гуайдо силы уже начинают отдавать себе отчет в том, что захватить власть в Венесуэле так просто не удастся - четыре месяца тщетных попыток оппозиции свергнуть чавистов это наглядно продемонстрировали. Значит, придется договариваться.

На этом фоне активизировала свои усилия и Международная контактная группа по Венесуэле. 16 - 17 мая ее представители посетили Каракас, где состоялись встречи посредников с Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо.

"Встречи со всеми значимыми для государства лицами, включая Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо, с которыми политическая миссия Международной контактной группы встретилась вчера, проводятся на самом высоком уровне. В состав миссии вошли представители Европейской службы внешних связей, Италии, Португалии, Испании, Швеции и Уругвая", - приводит заявление пресс-службы ЕС РИА Новости.

Сейчас мяч находится на половине оппозиции. Ведь именно от них зависит то, насколько успешными окажутся попытки найти общий язык с властями и прийти к общему решению, способному положить конец острому политико-социальному, а затем и экономическому кризису, охватившему Венесуэлу. Античависты по главе с Гуайдо сами загнали себя в крайне непростую ситуацию - крайне категоричный тон звучащих от лидеров оппозиции тон в заявлениях попросту не допускает возможности пойти на контакт с правительством Мадуро. Ведь правые постоянно уверяли своих сторонников в том, что свержение действующих властей - вопрос практически решенный.

Вызывает вопросы и способность оппозиции предстать единой монолитной силой, способной принимать решения и гарантировать их исполнение. Ведь пока, несмотря на все заявления о единстве антиправительственных сил, на деле оппозиция в Венесуэле - это фрагментарные политические группы (зачастую с диаметрально противоположными взглядами и устремлениями), которые волею судеб вынуждены демонстративно показывать свою сплоченность. Единственная объединяющая их идея - борьба с боливарианскими властями. Но эта борьба отнюдь не снимает имеющихся внутренних противоречий и разногласий в подходах к решению стоящих проблем. В таких условиях сформировать реальную команду переговорщиков античавистам практически невозможно. Даже если будут назначены соответствующие люди, они будут отстаивать интересы не всей оппозиции как таковой, а интересы своих партий и политических течений.

Еще одна важная проблема - у оппонентов разные цели. У правительства - поиск путей национального примирения, без которого выправление экономической ситуации выглядит крайне проблематичным. Чависты не требуют того, чтобы оппозиция исчезла, главное их предложение - снизить градус напряженности и вместе попытаться разрешить существующие проблемы. Именно поэтому Мадуро постоянно и заявляет о готовности к переговорам без предварительных условий. А вот у оппозиции задача совершенно другая. Для Гуайдо и компании цель всей ведущейся борьбы - свержение действующей власти. Отсюда и постоянные заявление о неготовности к диалогу без выполнения предварительных условий, зачастую невыполнимых (вроде отставки Мадуро).

Нынешняя история с переговорами в точности повторяет провалившуюся попытку властей и той же разобщенной оппозиции договориться в начале 2018 года в Доминиканской Республике. Запущенный тогда формат не привел к каким-либо положительным результатам в первую очередь из-за того, что представители антиправительственных сил, которые действительно приехали в Санто-Доминго и сели за стол переговоров с чавистами, попросту не были уполномочены принимать решения. Свои планы и шаги они обсуждали не между собой, а по телефону с руководством своих партий в Венесуэле. Понятно, что в таких условиях достичь непростого компромиссного решения было практические невозможно.

Сейчас же насколько новые попытки начать реальный диалог окажутся жизнеспособными, во многом будет зависеть от посредников. Пока же наиболее важным является тот факт, что идея необходимости внутривенесуэльских переговоров начинает звучать куда чаще призывов военного вмешательства в республику.