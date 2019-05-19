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19.05.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Курс доллара пятый год подряд завершит май падением

Текст: Георгий Панин
Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рубль находится сейчас под одним очень мощный фактором - спрос на российские активы, точнее на ОФЗ, выпущенные Минфином РФ.

В прошлые размещения спрос превышал предложение. Но в этот раз, 15 мая, бумаги, с погашением в 2028 году пользовались спросом на 3,92 миллиарда рублей с предложением 5,28 миллиарда. На облигации со сроком погашения 2034 год предложение превысило спрос почти в три раза.

Фото: iStock
Что будет с рублем в ближайшие месяцы

Казалось бы - вот она ситуация, где ОФЗ теряют спрос. Однако третья партия вышла без объявленного предложения и погашением в 2024 году. И спрос побил все рекорды - 183,69 миллиарда рублей! Разместили только половину. Инвесторы хотят добавки.

И их можно понять. С экономической точки зрения, это просто великолепное соотношение риска и доходности (5-летнее размещение с высоким процентом). Новые санкции давно не вводили. И про то, что с ОФЗ РФ Минфин США что-либо собирается делать, давно не говорили. Очевидно, пока есть аппетит к нашим ценным бумагам, рубль будет продолжать укрепляться.

Данную тенденцию может остановить что-то громкое, вызывающее. На горизонте могут появиться только три угрозы: санкции, неожиданная информация с "поля боя" США и Китая, а также новости о ключевых темах, которые не сейчас начались и явно не в ближайшее время закончатся. Речь идет о "Северном потоке-2", взаимоотношениях с Украиной, диалоге с ПАСЕ, ситуации в Ливии.

Впрочем, может возникнуть и любое другое событие, в котором США или ЕС могут разглядеть угрозу своей безопасности или общечеловеческим ценностям, что, как правило, означает, новый предлог для передела очередного сектора рынка под себя. В этом случае будет наблюдаться отток капитала со всех рынков развивающихся стран и уход в защитные активы.

Фото: iStock
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Тогда спрос на облигации РФ, а как следствие и на рубль, резко сократится, и российская валюта начнет дешеветь. Сложно сказать, когда угроза станет реальностью - но это вопрос времени. Пока курс доллара уверенно снижается к целевой отметке 63,8. Вероятнее всего до конца мая мы увидим это значение.

Остановимся подробнее на этих возможных событиях. Обменявшись ударами (взаимным объявлением о повышении пошлин) стороны - США и Китай - затихли, ожидая от партнеров по переговорам следующего шага. Однако президент США Дональд Трамп уже дал понять, что в настоящий момент переговоры почти не играют никакой роли. Дескать, там ничего существенного решаться не может, ведь на них не присутствуют первые лица государств. Более того "взорвавшая" рынок твитт-новость от Трампа прозвучала вне переговоров и, полагаю, была неожиданностью для обеих сторон.

Учитывая, что многие производства США находятся как раз в Поднебесной, повышение тарифов со стороны США выглядит простым, но довольно вредным популизмом, который вряд ли на пользу американской экономике в долгосрочной перспективе. В любом случае, тут пока все зависит от того, будет ли Трамп опять "твиттировть" Китай.

Фото: Pixabay
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О "Северном потоке - 2" сказано столько, что уже вряд ли что-то может серьезно повлиять на рынок, связанное с ним. Санкции за поддержку СП-2? Было и будет. Дания не дает добро? Датчане ждут, когда бодание ЕС и США придет к какой-либо понятной ситуации, позволяющей выбрать сторону, но до такого статус-кво далеко, а значит, никакие другие сообщения на эту тему существенно рынок не сдвинут.

Все остальные новости и вовсе пока не несут никакого существенного заряда, так как за последние пять лет наша экономика успела натерпеться таких внешних воздействий, что кроме ярких заголовков в СМИ, никакой серьезной реакции рынок не ждет.

Таким образом, учитывая общепризнанную неоцененность российского рубля, курс доллара США к нашей валюте будет постепенно падать, как это чаще всего и происходило в мае в последние годы (в 2018-м рубль укрепился за месяц на 54 копейки, в 2017-м на 37, а за весны 2016 и 2015 годов lоллар США и вовсе слабел к валюте РФ по 9 рублей).

Все это дает основания предполагать медленное движение пары доллар/рубль к уровню 63,8. На сегодня официальный курс ЦБ составляет 64,63 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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