Знаменитый Рэйф Файнс снял фильм о Рудольфе Нурееве "Рудольф Нуреев. Белый ворон".

Я не знаком с Рэйфом Файнсом, но у этого актера настолько умное лицо и проникновенный взгляд, что кажется, будто он все понимает. Говорит он неизменно интересно и своеобразно. Актер, на мой взгляд, просто великий.

А потому испытываешь неловкость, говоря вещи, казалось бы, очевидные, но Файнсом почему-то не понятые.

Файнс постоянно утверждал, что заглавную роль должен играть актер из России. Мне казалось, что в этом словосочетании "актер из России" главное слово все-таки "актер", но Файнс рассудил иначе.

Нуреева будет играть профессиональный танцовщик из Татарстана, очень на него похожий

Неловко говорить, как важен в биографической картине выбор исполнителя главной роли. Файнс выбрал премьера Казанского балета, танцовщика Олега Ивенко. Это красивый выбор! Нуреева будет играть, во-первых, профессиональный танцовщик, во-вторых, из Татарстана, в-третьих, очень на него похожий. Не хватает одного: профессионализма.

Балетный артист не может быть актером? Мне было бы, как минимум, нелепо это утверждать, учитывая, что в трех моих спектаклях главные роли играла Илзе Лиепа - знаменитая балерина. Более того, я вполне предполагаю, что Ивенко наберется опыта, подучится и еще станет знаменитым киноартистом. Но позже.

Вспоминаю фильм Николая Лебедева "Легенда N 17". Когда я узнал, что Анатолия Тарасова будет играть Олег Меньшиков, насторожился: ну вот ведь, совсем не похож. А потом посмотрел фильм, прочитал, как дочь Тарасова, знаменитый тренер Татьяна Анатольевна Тарасова, сказала, что Меньшиков похож на отца, и понял: да, похож! Потому что в биографическом фильме нас не портретное сходство интересует, а попытка понять гения. Гения можно сыграть либо гениально (как это сделал Меньшиков), либо никак. Тут, увы, нет середины.

Есть такая профессия - артист. Довольно сложная. Взять человека и сделать его центром картины, чтобы он держал внимание зрителя, - нелегкое дело. Ивенко, увы, не держит. Попросту говоря, он существует старательно, но не органично. Да простят меня создатели, но главный герой играет очень по-детски: не проживая эмоции, а старательно демонстрируя их. Иногда от этого становится просто неловко.

Задачу дебютанту усложняло еще и то, что все остальные актеры играют блестяще. Согласитесь, трудно существовать в кадре вместе с тем же Файнсом и Чулпан Хаматовой. И Файнс, и Хаматова создают интересных, таинственных людей, которых хочется познавать. Нуреев остается непонятным.

Замечательно играет мать Нуреева Равшана Куркова. Очень живой и многогранный получился чекист у Алексея Морозова. Адель Экзаркопулос замечательно играет подругу Нуреева, и в фильме наконец-то появляется лирическая нота. Даже мелькнувшие Надежда Маркина и Андрей Ургант исполняют своих героев столь живыми и узнаваемыми, что на них интересно смотреть. Короля играет свита, говорите? Наверное, но не в этом случае. В этом случае свита перекрыла короля.

Еще одна, как мне кажется, очевидная ошибка: Ивенко в фильме танцует в образе Нуреева. Ивенко танцует хорошо, нет вопросов. Но дело в том, что так, как танцевал Нуреев, больше не танцевал и не танцует в мире никто. Можно станцевать Нуреева в балете, но танцевать как Нуреев нельзя. Разве это не очевидно?

То, что Файнс решил снять картину о Нурееве, - замечательно. То, что сам решил сыграть одну из главных ролей, придав фильму значительность, тоже очень хорошо. Как писал русский поэт: "Авантюра не удалась. За попытку спасибо". Правда, спасибо за попытку.

Но что я, зритель, понял про Нуреева? Что он - гениальный танцовщик? Я был в курсе и до этого. Что он стремился к свободе? Но в фильме никто особо на нее и не покушается до той поры, пока киношный Нуреев не делает все, чтобы убедить всех, как ему не хочется возвращаться в СССР. Ну не выпустили Нуреева на первый спектакль на гастролях в Париже. Велика важность! Выпустили в следующем, и он сразу, как по нотам, всех и покорил.

Мне показалось, что кино-Нуреев выглядит не столько человеком, стремящимся к свободе, сколько плохо воспитанным и нервным субъектом. Один из самых запоминающихся эпизодов в картине, когда Нуреев выгоняет из зала руководителя балета Мариинского театра. Чтобы актер выгнал из зала руководителя театра, должен быть либо актер какой-то безумный, либо руководитель сделать совсем уж что-то немыслимое. Может быть, в реальности такой случай и был, но убежден: в реальности что-то должно было случиться не так. В фильме же в этот момент Нуреев выглядит плохо воспитанным самовлюбленным человеком. Он таким и был? Не знаю. Но почему тогда режиссер явно хочет вызвать у меня к нему сочувствие.

И Файнс, и Хаматова создают интересных, таинственных людей. Нуреев остается непонятым

Да простят меня создатели картины, но я не увидел в картине ни одной ситуации, когда герой вызывал бы у меня симпатию и любовь. Вот Нуреев заводит роман с женой своего любимого учителя. Довольно мерзкий поступок. Можно ли его оправдать или понять? Наверное, можно. Но для этого его надо оправдывать. Или делать так, чтобы мы, зрители, его поняли.

И я снова возвращаюсь к исполнителю главной роли. Нуреев явно был фигурой неоднозначной и сложной, это не тот герой, который с шашкой наголо бросается на врагов. Сложная, художественная, многогранная натура. Такого героя и опытному-то артисту сыграть нелегко. Что ж говорить о дебютанте?

Фильм Файнса о Нурееве ожидался многими. Не исключаю, что кому-то он понравится. Но я выходил из зала разочарованным. Уж простите...